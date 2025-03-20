奪命提示｜張振朗原來唔係渣男？　為劉穎鏇甘願擋子彈

TVB新劇《奪命提示》由陳山聰、張振朗、丁子朗、劉佩玥、劉穎鏇、郭柏妍及林子善等人主演，昨晚（19日）播出第三集，而劇情亦一日比一日精彩。在日前的第二集中，「出爐視帝」張振朗的渣男行為，更有不少精彩的「打戲」。

《奪命提示》昨日播出第三集，劇情一日比一日精彩。(節目截圖)

「出爐視帝」張振朗令人髮指的渣男行為。(節目截圖)

奪命提示1-5劇情｜TVB演員陣容+更新時間

第三集除了有固定的打戲外，更有精彩的槍戰場面，而本集出現的就是監製文偉鴻口中花費最大的槍戰戲，更笑指要把單據交給張振朗。劇中張振朗及劉穎鏇2分半鐘的槍戰極為震撼，無論動作或拍攝角度都非常到位。張振朗與劉穎鏇互相的配合，二人一前一後，一左一右的連續掃射。除了槍戰精彩外，劉穎鏇的小背心的確加分，讓人一看三回頭，而張振朗亦非常有型。

劇中張振朗及劉穎鏇2分半鐘的槍戰超級震撼，讓人拍案叫絕。張振朗與劉穎鏇互相的配合，二人一前一後，一左一右的連續掃射，令人目不暇給。(節目截圖)

這場就是監製文偉鴻口中的花費最大的槍戰戲，更笑指要把單據交給張振朗。(節目截圖)

劇中張振朗及劉穎鏇2分半鐘的槍戰超級震撼，讓人拍案叫絕。張振朗與劉穎鏇互相的配合，二人一前一後，一左一右的連續掃射，令人目不暇給。(節目截圖)

這場就是監製文偉鴻口中的花費最大的槍戰戲，更笑指要把單據交給張振朗。(節目截圖)

劇中張振朗及劉穎鏇2分半鐘的槍戰超級震撼，讓人拍案叫絕。張振朗與劉穎鏇互相的配合，二人一前一後，一左一右的連續掃射，令人目不暇給。(節目截圖)

這場就是監製文偉鴻口中的花費最大的槍戰戲，更笑指要把單據交給張振朗。(節目截圖)

劇中張振朗及劉穎鏇2分半鐘的槍戰超級震撼，讓人拍案叫絕。張振朗與劉穎鏇互相的配合，二人一前一後，一左一右的連續掃射，令人目不暇給。(節目截圖)

當大家都以為張振朗是一位渣男時，但其實對劉穎鏇情根深種，妥妥是一名護花使者，連子彈都甘願為她去擋。張振朗為保護劉穎鏇即大叫：「我頂住，你走先。」但劉穎鏇不忍只剩下張振朗便回應：「我都係人嚟㗎！」到最後劉穎鏇的子彈用完了，張振朗見到有易燃氣體在旁便打爆它，更用身軀為劉穎鏇擋去爆炸飛出的碎片，即使流血也不怕。當劉穎鏇知道後，張振朗的背部已經插滿了碎片兼全是血，場面既震撼又唯美。

最後劉穎鏇的子彈用完了，張振朗見到有易燃氣體在旁便打爆它，更用身軀為劉穎鏇擋去爆炸飛出的碎片。(節目截圖)

張振朗妥妥是一名護花使者。(節目截圖)

當大家都以為張振朗是一位渣男時，但其實對劉穎鏇情根深種。(節目截圖)

當劉穎鏇知道後，張振朗的背部已經插滿了碎片兼全是血，場面既震撼又唯美。(節目截圖)

之後劉穎鏇再被黃子恆捉走時，張振朗又是奮不顧身的相救，正當劉穎鏇差點被黃子恆切去雙腿時，張振朗及時趕到。他救走劉穎鏇時被黃子恆手上的電鋸切到，背後受傷爆血。

黃子恆想切去劉穎鏇雙腿。(節目截圖)

黃子恆想切去劉穎鏇雙腿。(節目截圖)

劉穎鏇再被黃子恆捉走時，張振朗又是奮不顧身的相救。(節目截圖)

正當劉穎鏇差點被黃子恆切去雙腿時，張振朗及時趕到。(節目截圖)

正當劉穎鏇差點被黃子恆切去雙腿時，張振朗及時趕到。(節目截圖)

張振朗救走劉穎鏇時被黃子恆手上的電鋸切到，背後受傷爆血。(節目截圖)