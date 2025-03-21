徐若瑄抗癌成功歡度50歲生日　IG罕曬9歲兒：願老天給我更多時間

徐若瑄去（2024）年傳出甲狀腺癌，所幸最後康復，抗癌成功，她19日迎來50歲生日，讓她感性直喊「願老天能給我更多的時間」。而生日當天，親朋好友也都到場祝賀，徐若瑄9歲兒子也罕見現身！



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「不知不覺過完了第二個25」，徐若瑄在IG感性寫下，迎來50歲要感謝的人太多，其實對她來說平凡日常就是最浪漫的事，忙著陪小孩的她也收到許多祝福。抗癌成功的她，對時光也備感珍惜，「感覺時間在倒數，人生還有好多未完成的清單」，同時許下：

「願平靜、平安、健康，願老天能給我更多的時間。」



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徐若瑄的生日派對上，不只家人到場，就連演藝圈好友也到場祝福，包括彭佳慧、戴愛玲、林心如。徐若瑄兒子也罕見露面，用心花1.5小時親手寫卡片送給媽媽，也指定生日蠟燭要用他做的，母子兩人感情相當要好。

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網友也暖心送上生日祝福，不少人也不敢相信徐若瑄已經50歲：

「不可能！！！！妳不可能已是第二個25！！！！！」

「看起來真的還是像25歲 生日快樂」

「生日快樂 平安 健康 平靜」

「最美的Vivian 在我心裏永遠都是25歲」

「生日快樂，永遠25歲」。



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