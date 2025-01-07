英女模患罕見癌症　開刀移除8器官保命　抗癌成功重返職場

英國一名模特兒路易絲（Faye Louise）在2023年春天莫名身體不舒服，最後發現確診罕見癌症，經過長時間的手術，醫生摘除了8個器官，成功為她保住一命，她也因此得以重返職場。



路易絲罹患罕見的「假黏液性腹膜癌」，幸今已痊癒更可重返職場：（慎入，部份圖片或令人不安）



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據英國廣播公司（BBC）報道，來自英國霍舍姆（Horsham）的路易絲在2023年春天突然覺得腹部疼痛、腹脹，最初以為是生理期引起的不適，但經超音波檢查後發現，她的卵巢內有一個囊腫，為了摘除它，路易絲接受剖腹手術，但在手術的過程中，醫生發現她的闌尾上有一顆惡性腫瘤，但為了預防腫瘤破裂擴散癌細胞，他們決定暫時保留闌尾。

不過數週後，腫瘤破裂，癌細胞擴散至路易絲全身，經診斷出罹患罕見且致命的「假黏液性腹膜癌」（Pseudomyxoma Peritonei），會在腹部形成膠狀黏液堆積。這一次，路易絲進行了長達11小時的艱困手術，醫生摘除了她的闌尾、脾臟、膽囊、大網膜、小網膜、輸卵管、子宮、卵巢和部分肝臟，還接受小腸切除手術，並刮除了橫膈膜和骨盆腔的腫瘤組織。

路易絲住院11天後出院，花費1年的時間休養復健，目前也已重返工作，她說：「復原過程非常艱難，但我還活着。我想告訴大家，即使經歷過創傷性或改變人生的事件，你仍然可以重新站起來，擁抱生活，並找到樂趣。」

她也為英國癌症研究機構（Cancer Research UK）進行募款，並參加了在白禮頓斯坦默公園（Stanmer Park, Brighton）舉辦的「為生命而跑」（Race for Life）慈善活動，為癌症研究募款。

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