26歲美女網紅抗癌10年驟逝！切除左肺無效 生前堅持發放正能量
撰文：聯合新聞網
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中國26歲抗癌網紅「小黃同學」罹患肺癌10年，1月2日不敵病魔在醫院過世，得年26歲。她的哥哥證實死訊並表示「小黃當時在病床上睡覺，突然呼吸不過來，沒有痛苦，也算是解脫了。」
抗癌10年的中國網紅「小黃同學」：（按圖了解）
小黃初中剛畢業才16歲就確診肺癌，病情反覆發作了4次，期間還把整個左肺切除，術前和媽媽合影「媽媽在哭，我在笑」，她堅強抗癌。小黃曾多次拍攝勵志的影片，她直言：「我本紅顏奈何薄命，我的青春10年抗癌，這條路不知道還有多遠，但一定會堅持到最後一刻。」
小黃的哥哥難過表示，「妹妹生前很樂觀很堅強，感謝一路以來網友對她的陪伴支持，她去天上當天使了，沒有痛苦了。」
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