防癌食物｜抗癌最強非西蘭花？日吃1類菜減大腸癌肺癌乳癌7癌風險

最強抗癌蔬菜竟不是「西蘭花」！台灣急診科醫師張適恆從大型流行病學的研究分析發現：天天吃蔥屬蔬菜，如洋蔥、青蔥等食物的人罹患各種癌症的風險都更低，提醒大家要「天天吃蔥」。不過衛教師提醒，蔥屬蔬菜易引起脹氣、刺激腸胃，建議補吃1類食物消脹氣。



每天多吃蔥屬蔬菜 降低多種癌症風險

台灣張適恆醫師表示，一般提到「助防癌」的蔬菜，第一個想到的都是十字花科的西蘭花，但據大型流行病學研究顯示，每天吃較多蔥屬蔬菜的人，罹患胃癌、頭頸癌、食道癌、大腸癌、肺癌、攝護腺癌、乳癌等多種癌症的風險都會降低。

蔥營養成分（按圖👇👇👇）

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他表示，十字花科蔬菜確實具有強大的抗癌功效，但是蔥屬蔬菜含有優於其他蔬菜更佳的防癌能力，幾乎能降低各種癌症的風險，且在不同癌症間呈現相當一致的結果。

蔥屬蔬菜含大量有機硫化物 破壞癌細胞DNA

張適恆分析，研究發現蔥屬蔬菜包括洋蔥、蔥、韭菜、大蒜等，它們有個共同點，就是含有大量的有機硫化物，如DMS、DADS、DATS、DTTS和DPDS等。蔥屬食物的嗆辣氣味就是來自於DADS這類化合物。它們的特色是會破壞癌細胞的DNA，讓癌細胞停止生長。

有機硫化物具中和致癌物質作用

蔥屬食物的抗癌作用，連台灣防癌教母譚敦慈都非常推崇。她過去在烤肉季時都提醒大家烤肉時可以用洋蔥、蒜頭一起醃來「解毒」。拿洋蔥、蒜頭加入紅酒，再加上切碎的水梨和蘋果可以一起打碎加進去，再把牛肉直接放進去醃，加少許鹽，醃製一個晚上再烤就不易致癌。

張適恆也說，研究發現DADS似乎具有中和香煙中某些致癌物質的作用，還可以清除加工肉品中會引起大腸癌的亞硝胺。這也是為什麼有些人吃香腸時，會搭配生洋蔥或大蒜一起吃的原因。

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蔥屬蔬菜營養價值高 但也要適量攝取

台灣后里國泰診所衛教師黃宇靖表示，蔥屬蔬菜的確很有益健康。蔥含有多種營養素，它獨特的硫化物成分不僅有助防癌，還是降膽固醇、抗疲勞、提升免疫的好幫手。

青翠的鮮蔥含有二烯內基硫醚以及維他命B雜、維他命C、煙鹼酸、鈣、磷、錳、硒、β-胡蘿蔔素等營養素，有助消除疲勞。而蔥除了富含粗纖維，切開後可看到中空部位有許多果膠，也就是水溶性膳食纖維，能維持腸內濕潤、預防便祕。

多吃含消化酵素食物助排氣、防脹氣

不過黃宇靖也提醒，蔥屬蔬菜容易引起脹氣，容易脹氣的人建議不要吃太多。另外因為蔥屬於辛辣物，容易刺激腸胃，也比較燥熱，腸胃容易受刺激、容易流汗的人也要注意。如果想要消除脹氣，建議可以多吃鳳梨、奇異果、木瓜等富含消化酵素的食物幫助消化，促進氣體排出。

冬天必吃的四種青菜（按圖👇👇👇）

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烹煮青蔥要把握訣竅 避免破壞營養

黃宇靖表示，青蔥是餐桌上常見增添風味的辛香料，烹煮時避免直接將生蔥花直接灑在熟食上，降低生熟食的交叉污染。烹煮食物時，最好把食物煮好，準備起鍋前再把蔥加入拌炒1-2分鐘，除了可保留蔥的獨特氣味，也能保留更多營養成分。

營養建議應個人化 避免大量食用單一食材

最後，黃宇靖強調，在提供營養建議時，不會刻意強調吃某一類食物。十字花科或蔥類蔬菜在抗癌方面，雖然各有一些抗癌成分，但現在的營養建議更重視針對每個個案，提供個人化的營養建議。在提供建議時，還會評估個案本身的腸胃道功能和其他相關疾病，提醒大家不要突然自己去大量食用單一食材。

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