曾志偉前妻王美華迎70歲大壽　談昔日抗癌心聲：把堅強送給大家

由林明謙執導、曾寶儀深度出鏡並擔任旁白的電影《交換禮物》，在台灣上映後感動無數人，日前迎70歲大壽的寶媽（王美華），也首次出席《交換禮物》映後，她說：「我生日，我想和大家交換禮物，把我的堅強，我的冷靜，我的豁達，送給大家。每個人都會生病，要用正面態度；5年前因為體檢得肺腺癌，老天爺送給我一個禮物，告訴我好好照顧身體。我從年輕時得淋巴癌、甲狀腺癌與肺腺癌，寶媽能活到現在，就是我很理智。」



寶媽（王美華）日前迎70歲大壽。（社團法人台灣優質生命協會、寬魚國際提供）

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另外，金鐘視帝陳亞蘭已於22日和「台灣優質生命協會」包場支持，陳亞蘭說：

「這麼好的電影、這麼感動人心的電影，很多人都想來看，我覺得很溫馨，寬姐出品的電影，大家絕對有信心，藉由大家的口碑，看完之後幫我們推廣，因為都包不到廳，以後建議寬姐到大巨蛋，好的電影一定要好好的欣賞，感動自己的心，發自內心再感動別人，讓社會更溫暖。」



陳亞蘭。（社團法人台灣優質生命協會、寬魚國際提供）

《交換禮物》上映月餘，導演林明謙仍持續率領主創團隊在台灣各大影廳進行映後座談，曾任《賽德克・巴萊》、《海角七號》、《雙瞳》等片視覺特效指導、動畫片《妖怪森林》導演王世偉也包場挺《交換禮物》，他感謝林明謙導演拍了這部電影：

「這部電影會得到醫界的支持，是因為它已經不只是一部跟醫療行為或建議有關的電影，而是提升到自我意志、內心強大跟面對自己、自我和解、尊重身體的理念。」



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林明謙導演則說自己從拍攝到台灣上映至今，一路上都在交換禮物，例如原本要去歐洲訪談一位學者，後來因為疫情耽擱、對方也不幸在疫情期間過世，這個意外反倒讓團隊聚焦回台灣拍攝自己身邊的人事物，這又何嘗不是一份禮物。

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