大S豪宅恐被法拍 子女搬至汪小菲租住處 監護權亦轉移至前夫
撰文：聯合新聞網
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大S（徐熙媛）已經長眠於金寶山玫瑰園，身後留下一對年幼子女，還有上億（台幣、下同）豪宅，據「壹蘋」報導，大S的兩個寶貝目前已經搬離大S的生前豪宅，住進汪小菲的台北租屋處，目前暫時繼續留在台北念書，汪小菲會台北和北京兩邊跑，至於大S的豪宅如何處置，還在協商當中。
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大S生前住在「台北信義」豪宅，每月房貸破百萬，她過世後豪宅該如何處置也是外界關注焦點，如果無人要負擔百萬房貸，豪宅將面臨法拍命運，另外，大S的一對子女，在大S葬禮後已經搬出「台北信義」，改住在汪小菲的台北租屋處。
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根據台灣民法規定，大S過世後，子女的監護權就會轉給汪小菲，徐家已經把孩子們的護照和台胞證交給汪小菲，不過大S生前希望孩子們能在台北念書，所以小孩目前不會跟著汪小菲回北京。
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