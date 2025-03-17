演唱會上淚別好友　范瑋琪、薛凱琪深情獻唱給大S與方大同

演藝圈知名藝人大S（徐熙媛）、方大同相繼離世，讓親友粉絲陷入悲傷；近日大S的好姐妹范瑋琪和方大同的摯友薛凱琪在同場拼盤演唱會都唱到淚崩，讓人不捨，認為他們是想到離去的好友而感傷。



范瑋琪將演唱的歌曲送給好友大S。（微博）

范瑋琪15日晚間在大陸南寧的《潮流天后超級演唱會》登台，在台上泣不成聲，表示要將演唱的歌曲送給好友大S，接著唱了招牌歌〈一個像夏天一個像秋天〉，表示：

「你們知道的，我此刻在想念一個人」、

「這首歌送給珊珊（大S乳名），希望你們不要忘記珊珊。」



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而薛凱琪也是同場拼盤演唱受邀歌手之一，她在演唱由方大同作詞、作曲的〈蘇州河〉時，數度哽咽唱不下去，後來演唱〈剩下的你聽懂我嗎〉時，也控制不了情緒，說：「對不起，我可以再來一次嗎？」

薛凱琪數度哽咽唱不下去。（微博）

事實上，大S 15日長眠金寶山價值千萬的墓地，具俊曄、S媽、小S與老公許雅鈞等家人也被目擊冒雨，送她最後一程。而薛凱琪先前打破沉默發長文，坦言過去8天因狀態問題，取消了部分行程，對於起初都未發文悼念方大同的原因，她則說明

「是因為我覺得脆弱是留給自己的，而我並不想影響大家。」

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