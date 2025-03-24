男星曾被爆「拍劇摸胸」疑性騷擾　消失3年揭近況：跟自己賽跑

大陸男星張翰2022年出演自編自製的陸劇《東八區的先生》爆出性騷擾爭議，此後便消失螢光幕前；時隔3年，他突然更新近況，並喊話：「跟自己賽跑！」



大陸男星張翰2022年出演自編自製的陸劇《東八區的先生》爆出性騷擾爭議。（微博＠張翰）

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張翰22日在抖音發布影片，透露最近因為骨折在休養等待康復，分享3年來的生活點滴，坦言這段時間雖然都沒有更新近況，但自己的生活過得很充實，可以看見他平常會去健身房也會下廚，最後他也喊話：

「每天都在和時間賽跑，期許未來能夠成為更好的自己。」



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事實上，張翰擔任《東八區的先生》編劇、出品人與主演，他當時拍攝親密戲時，出現伸手拉扯女主角的內衣肩帶、觸碰揉對方胸部的畫面，台詞也疑似出擊敏感尺度、對女性發表偏見言論等，讓眾多網友怒批：

「職場性騷擾」

「性別刻板印象嚴重」。



他當時拍攝親密戲時，出現伸手拉扯女主角的內衣肩帶、觸碰揉對方胸部的畫面。（《東八區的先生們》劇照）

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《東八區的先生們》在豆瓣僅獲2.1分，創下大陸劇史最低紀錄，該劇完結後也遭多個平台下架，而張翰當時參加綜藝節目的畫面也被刪到僅剩3秒，形象大傷、重創事業，隨後便消失在螢光幕3年，如今再度更新現況，讓許多粉絲期待他復出。

《東八區的先生們》在豆瓣僅獲2.1分，創下大陸劇史最低紀錄。（截圖）

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