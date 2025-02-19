網紅孫生性騷擾醜聞連環爆　曾「強脫女生褲子」受害者不止一人

台灣網紅孫生因為亂拍女生臀部被控性騷擾，2月4日判決出爐被判處5個月有期徒刑、得易科罰金15萬元（台幣、下同），不過他卻發文討拍，當時除了被害的A女外，還有另一位B女在場。然而B女18日發文爆料，指控孫生偷叫車載她到時鐘酒店，強迫她發生性關係。但孫生則反擊雙方是你情我願，B女還配合拍好多段性愛影片，B女之後刪除貼文，只剩下留言怒控孫生當時答應刪除影片。



台灣網紅孫生因為亂拍女生臀部被控性騷擾。（IG@soon6669）

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另一名網紅舒舒則在YouTube上發影片，揭露孫生的惡性，她透露與孫生有過3次拍片合作，這期間她沒有受到對方言語或肢體的性騷擾，但是在2022年她17歲還是個高三學生，就曾收到孫生私訊邀約她到酒吧喝酒，她告知對方自己還未成年，孫生卻問她有沒有假證件，不然穿性感一點就可以。當時她與孫生並不熟，所以覺得有點危險，就找了各種理由婉拒。還公開當時孫生的語音訊息，聲稱邀她出來見見面，說不定以後可以發她來拍片，舒舒指出這種話，對當時還只有一萬多粉絲的她來說，的確很有誘惑力，但也提醒小網紅們不要信以為真，因為最後對方不一定會找你拍片。

網紅舒舒在YouTube上發影片，揭露孫生的惡性。（截圖）

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接著舒舒也談到被孫生性騷擾過的女生，絕對不是只有A女，對於A女能站出來提告，覺得很勇敢，她更激動氣憤的表示：

「十個裡面跟你（孫生）合作，有八個都有被你摸過！」



舒舒自認3次與孫生合作幸運沒有被性騷擾，是因為當時都是一群人，所以孫生才沒有機會下手，而在孫生事件爆發後，有不少網紅來跟她分享自身遭孫生性騷擾的經歷。其有一位就是孫生趁著拍片時，整個人壓在女生身上，還強行要把女生褲子脫掉，而旁邊還有反骨另一位成員培根及攝影師在場，卻沒有人出手阻止孫生，就眼睜睜看著兩人扭打在一起一個多小時，女生已明顯表示不想要。

有不少網紅向舒舒分享自身遭孫生性騷擾的經歷。（示意圖，非當事人／GettyImages）

舒舒也親自打電話給另一位朋友，這位朋友透露當時與孫生合作拍《今晚住誰家》影片，他趁著反骨另一位成員培根及攝影師出去下樓買東西的空檔，跑到房間內當著朋友面前把褲子脫下來，而且是連內褲也脫，還說出一些性暗示的話，朋友當時就嚇到，立刻就說自己有男友，且家裡有監視器。朋友再加碼爆料有一次大家一起搭的士，因為位置不夠坐，孫生就讓朋友坐在他大腿上，沒想到孫生竟想要把手伸進朋友的內褲裡，覺得孫生很不尊重女生。

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