Jisoo見面會直擊！觀眾席登場惹暴動　憂發生意外僅繞半場急上台

韓國女團BLACKPINK成員Jisoo 於23日舉辦粉絲見面會，原定要繞場與粉絲近距離互動，但似乎因為粉絲過於激動，出現推擠情況導致未完全繞場，她也遺憾：「好像有點危險。」更是自主加碼再唱〈earthquake〉展現滿滿誠意。



Jisoo安可唱著〈All eyes on me〉繞場觀眾席，不過，她僅繞半場就上台，似乎因為粉絲出現推擠情況，導致未繞場完全，她也遺憾表示：「原本要走到最後，但好像有點太危險，也有點推擠的感覺，所以沒有走到最後。」緊接著也帶來〈Your love〉送給粉絲。

Jisoo從觀眾席登場「沒有走到最後」遺憾。（中天新聞網授權使用／讀者提供）

Jisoo自主加碼再唱〈earthquake〉。

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她最後再次表示遺憾：「今天沒能走到後面真的很可惜，沒能更靠近大家，最後面的BLINK（粉絲名）也覺得有點可惜對吧，因為安全考量沒能走到最後面， 所以想隨我的意願再唱一首，因為是我自己的見面會，所以我可以自行決定對吧？」她最後自主加碼再唱〈earthquake〉。

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事實上，Jisoo於23日在桃園會展中心開唱，是繼Lisa後第2位以個人solo形式赴台灣的BLACKPINK成員，她結束澳門場演唱後，連夜搭專機趕赴台，雖然如鐵人般的行程，但神情完全看不出疲態，吸引近9500位BLINK（官方粉絲名）到場朝聖。

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