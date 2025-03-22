Sexy Food韓國大流行！00後最潮美食流行hashtag　食物都好性感？

你知道最近在韓國年輕人之間流行的「Sexy Food」是什麼嗎？



不僅在韓國綜藝節目上經常聽到名人使用，更被許多韓國人廣泛標記在IG hashtag上，快一起跟著《網路溫度計DailyView》的腳步認識最新的韓國流行語吧！

韓國潮語大解密「Sexy Food」咩意思？MZ世代自創流行語，為你拆解起源同流行原因（點擊放大瀏覽）👇👇👇

Sexy Food係咩意思？韓國年輕人愛用字 NMIXX海嫄都用緊（01製圖）

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相機先吃！美食打卡已成年輕人用餐儀式感

你在餐廳也是「相機先吃」的類型嗎？當美味的菜餚被端上桌，一定要先阻止大家先別動筷，拿出手機拍幾張留念才可以動口，吃美食已經不再只講求味道，讓人食指大動的外觀也非常重要，用餐的儀式感更是年輕人相當注重的部分，因此才陸續出現「Sexy Food」這類的詞語。

섹시 푸드（Sexy Food）的含意與起源

섹시 푸드（Sexy Food） 是指在視覺、味覺、氛圍等各方面都完美融合，令人垂涎欲滴的食物，這類食物不僅美味可口，在外觀上也極具吸引力，令人忍不住想拍照分享。

這個詞最初是用來描述視覺上令人愉悅的食物，後來被MZ世代用來形容在各方面都感到誘人的食物，韓國人在社群媒體上，也經常用 #섹시푸드 來標記色香味俱全的菜餚，最近則是因為女團NMIXX的吳海嫄在節目上使用而被廣為人知。

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四個韓國人常用的美味形容詞

除了Sexy Food，還有其他可以用來形容美味食物的韓文流行語，大家可以學起來喔！

1. 비주얼 끝판왕（食物顏值天花板）

2. 미친 맛（味道超絕）

3. 존맛、 존맛탱、핵꿀맛（超級好吃）

4. 꿀맛（超好的味道）



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