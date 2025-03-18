金秀賢後台強硬「100間韓媒拒報導金賽綸戀情」網民：逼人到絕境

金秀賢因被爆和當年還是未成年的金賽綸交往引爆爭議，當年他是28歲，而女方是15歲，而金賽綸更選在金秀賢的生日結束自我，更讓金秀賢陷入醜聞風暴，讓他多年建立的好形象掉到谷底。



韓國媒體對於兩人的戀情避重就輕，金賽綸的家屬才找上YT頻道「橫豎研究所」幫忙發聲、爆料。（YT@橫豎研究所）

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不過，韓國媒體始終對於兩人的戀情還有新聞避重就輕，金賽綸的家屬才找上YT頻道「橫豎研究所」幫忙發聲、爆料。大陸微博目前的熱搜冠軍竟是「100家媒體拒絕報導金秀賢、金賽綸交往」，這也是為何金賽綸家人只能轉而找自媒體發文，也被不少網友直呼：

「金秀賢到底後台有多硬」

「實在是逼人到絕境」

「沒人敢得罪金秀賢」。



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