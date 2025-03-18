尹錫悅彈劾案｜台女韓國集會蹭吃蹭喝IG曬美食 遭韓網民罵翻
撰文：聯合新聞網
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瑤瑤（黃喬歆）這幾日前往韓國旅遊，剛好遇上當地民眾因為尹錫悅彈劾停職一事，在光化門附近舉行抗議活動，而她在IG Story分享拿到免費食物及飲料的過程，被韓國網友截圖痛批。
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瑤瑤日前分享在首爾遇到抗議活動現場，還透露第一次在韓國近距離經過集會現場，真的嚇了一大跳，接著就分享拿到免費的西班牙油炸鬼、辣炒年糕及奶茶等，還開心表示「韓國抗議根本園遊會現場」，自嘲「不好意思，蹭吃蹭喝」，不料她的貼文被韓國網友截圖下來轉發到其他社群平台痛罵。之後瑤瑤就將這些貼文都刪除。
台灣網友見到此情況，則也砲轟瑤瑤：
「丟臉丟到韓國去還在裝死不道歉….」
「現在一堆人跑去她的IG洗版，但大姐本人好像沒有要道歉，還發新post和不停上傳stroy…大姐啊…知道自己很白目嗎？」
「不管是那個活動，都是攸關人家國民的大事，去玩樂就是不應該」。
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