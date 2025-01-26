性感女星小背心遊泰「衣服太小」心口成焦點　頻低頭檢查有否走光

台灣女星祈錦鈅儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她最近便在社群網站上傳一系列前往泰國參加活動的照片，結果太小件的衣服意外成為目光焦點：「都在看它有沒有掉下來。」



台灣女星祈錦鈅儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。（IG@maxinechiii）

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從Instagram限時動態中，可以看到祈錦鈅紮起俏麗的高馬尾，穿著細肩帶的黑背心，低胸剪裁辣露豐滿北半球，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺，下半身搭配魚尾裙，秀出修長美腿。

祈錦鈅解放細肩帶背心。（IG@maxinechiii）

祈錦鈅解放細肩帶背心。（IG@maxinechiii）

祈錦鈅解放細肩帶背心。（IG@maxinechiii）

祈錦鈅坦言雖然好姐妹事前一直叮嚀「這件衣服對妳太小」，她最後還是穿出門了。抵達目的地後，她透露衣服剛開始沒什麼問題，但到了後半場，她都不停低頭查看衣服是否有掉下來，顯見她的好身材。

事實上，祈錦鈅之前曾被質疑內衣墊很厚，當時面對懷疑聲浪，她直接開直播：

「先穿在身上之後，穿帽T超寬超厚那種，從裡面把內衣扯出來，揉給大家看整片都是布。」



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