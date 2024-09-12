恨嫁MMA｜婚禮女賓客為搶新娘花球大亂鬥　打到轆地走光仍不放手

撰文：聯合新聞網
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波斯尼亞日前舉辦一場婚禮，新人才剛交換誓詞，賓客就為了搶花球上演「MMA」。

幾名女子扭打在一起，甚至倒地還不停手，讓現場氣氛瞬間從浪漫甜蜜變成一場鬧劇。

波斯尼亞一場婚禮上的女賓客為搶花球大打出手。（影片截圖：IG@nypost）

長輩勸停仍繼續鬥　氣氛超尷尬　點圖放大瀏覽：

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據《紐約郵報》（New York Post）報導，這場鬧劇發生在婚宴上。

當天新娘按傳統將手中的花球拋向單身的女性朋友，沒想到現場頓時陷入激烈爭奪戰。

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目擊者形容，現場的打鬥氣氛有如摔角比賽，影片上傳網路後，也有不少網友開玩笑說：

這些女人可以去奧運比摔角了。

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2名越南籍女外勞在台灣餅店扭打至胸口差點走光，引起熱議。（Facebook@豐原好康聯盟社團(原創正版社團)／ETtoday）

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花瓣四散、扯破禮服，就連精心梳理的髮型也亂成一團。

這場花球大亂鬥發生在9月9日，新娘將花束拋向身後的那一瞬間，就像敲響了格鬥鈴聲，現場幾名單身女性立刻使出渾身解數搶花球。

一名女子抓住花球後，另外兩名賓客也立刻上前搶奪，3人因此扭打在地，形成一場拉鋸戰。

接花球是在1800年代左右英國就有的傳統，花球象徵婚姻的「接力棒」，拿到花球的幸運女孩通常就會是下個步入禮堂的人。為了避免類似的混亂場面，現在也有新娘會把花球直接送給某個單身的好友或家人。

雖然現場的DJ和親友都趕緊上前勸架，但這群「摔角手」還是不肯罷休。

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有網友戲謔地說：

如果我是婚禮上的男人，我一定會默默離開。

另一名網友則表示，正因為大家都搶到倒地了，才會更不肯放手，因為這「已經是原則問題」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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