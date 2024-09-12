恨嫁MMA｜婚禮女賓客為搶新娘花球大亂鬥 打到轆地走光仍不放手
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
波斯尼亞日前舉辦一場婚禮，新人才剛交換誓詞，賓客就為了搶花球上演「MMA」。
幾名女子扭打在一起，甚至倒地還不停手，讓現場氣氛瞬間從浪漫甜蜜變成一場鬧劇。
長輩勸停仍繼續鬥 氣氛超尷尬 點圖放大瀏覽：
+19
據《紐約郵報》（New York Post）報導，這場鬧劇發生在婚宴上。
當天新娘按傳統將手中的花球拋向單身的女性朋友，沒想到現場頓時陷入激烈爭奪戰。
目擊者形容，現場的打鬥氣氛有如摔角比賽，影片上傳網路後，也有不少網友開玩笑說：
這些女人可以去奧運比摔角了。
【延伸閱讀】噴血MMA｜2女著名餅店激戰 穿超低胸小背心躺地扭打影片瘋傳
點圖放大瀏覽：
+13
花瓣四散、扯破禮服，就連精心梳理的髮型也亂成一團。
這場花球大亂鬥發生在9月9日，新娘將花束拋向身後的那一瞬間，就像敲響了格鬥鈴聲，現場幾名單身女性立刻使出渾身解數搶花球。
一名女子抓住花球後，另外兩名賓客也立刻上前搶奪，3人因此扭打在地，形成一場拉鋸戰。
接花球是在1800年代左右英國就有的傳統，花球象徵婚姻的「接力棒」，拿到花球的幸運女孩通常就會是下個步入禮堂的人。為了避免類似的混亂場面，現在也有新娘會把花球直接送給某個單身的好友或家人。
雖然現場的DJ和親友都趕緊上前勸架，但這群「摔角手」還是不肯罷休。
【同場加映】夜店MMA｜6迷你裙辣妹大亂鬥 保安也參戰出埋摔角大招KO
點圖放大瀏覽：
+27
有網友戲謔地說：
如果我是婚禮上的男人，我一定會默默離開。
另一名網友則表示，正因為大家都搶到倒地了，才會更不肯放手，因為這「已經是原則問題」。
【延伸閱讀】噴血MMA｜女神級格鬥選手轉戰OnlyFans 着迷你比堅尼肉搏惹哄動
點圖放大瀏覽：
+13
網課MMA｜2男突於鏡頭前「生死對決」 其他參加者反應震驚網民婚宴MMA｜男女家親友互毆大亂鬥 掀桌砸椅潑餸 疑毒舌舅媽肇禍蘋果MMA｜新iPhone 15無貨 印度店員慘遭2顧客狂毆扯衫遊樂場MMA｜媽媽好心歸還失物反遭大媽團當賊辦 兩女兒慘被圍毆自助餐MMA｜上海兩女爭位起衝突 拿餐具當暗器互擲 食客急閃避美國芝加哥機場MMA影片曝光 10多人大混戰 兩女躺地扯髮招招狠
延伸閱讀：
砸逾400萬改頭換面！櫻花妹曬整型前後對比「就是為了流量」 逆襲變身CEO
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】