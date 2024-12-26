女星頻造人榮升五寶媽 聖誕節曬餵奶寫真：這輩子最後一次親餵
撰文：聯合新聞網
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台灣北一女學霸女星李宓成為五寶媽，昨日（25日）聖誕節她在社交網絡曬出哺乳寫真，表示：「這幾個月可能是我這輩子最後一次親餵的時間了，所以一定要再多留下一些紀念。」
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李宓曾吐露沒有人幫忙的話，很難同時喬兩個寶寶的姿勢，這次的寫真照中，兩個寶貝「星星」和「月月」都非常乖，只是她又有了另一個煩惱：
「其實我現在奶量很少，所以很怕星星和月月不肯吸太久，但是沒想到他們還是挺捧場的，可能當作奶嘴在吸吧！我真的好喜歡親餵的感覺，看著寶寶們滿足的表情，真覺得這是身為女人最大的幸福了。」
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她先前就拍過一組哺乳寫真，這次再度留念，都非常喜歡：
「雖然是同一個場景，但是還是拍了兩種感覺～大家比較喜歡全裸的自然風格，還是穿著夢幻白紗的浪漫風格呢？」
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