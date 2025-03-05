年輕歌王IG曬娃榮升新手爸 31歲生日拋下妻兒去度假 公然吸大麻
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
Justin Bieber、Hailey Baldwin的小孩出生去年8月誕生，Justin Bieber在IG宣布喜訊喊「歡迎回家」，並為兒子命名為「Jack Blues」，還曬出兒子的小腿照，包括「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）、Charlie Puth都前來祝賀。
【圖輯】點圖放大看更多Justin Bieber照片👇👇👇
+14
Hailey Baldwin一個人去參加奧斯卡會後派對，明艷動人，還為了要和老公的前女友Selena Gomez同框，上演攻防戰，免得成為大家茶餘飯後的話題。沒想到，Justin Bieber為了慶祝31歲生日，拋下老婆和一群好友跑去愛達荷州度假，他公然在戶外抽大麻，讓不少粉絲直呼：
「真的太令人失望！」
【圖輯】點圖放大看更多Hailey Baldwin照片👇👇👇
+21
他是新手爸爸，兒子目前大約6個月大，帶孩子一定是最甜蜜的負荷，沒想到Justin Bieber已經多次在IG分享抽大麻的照片或影片，不少網友直呼：
「可以給孩子一個健康成長的空間嗎？」
「不能為了孩子戒煙，至少不要碰毒品」
「Hailey Baldwin快帶孩子離開吧」。
男星涉虐待動物 被舊愛揭有暴力傾向「把貓狗抓起來往地上摔」「超有觀眾緣男星」竟是恐怖雙面人？女編導淚揭遭辱罵毆打2小時男星開簽唱會被批「看似趕收工」10秒互動片惹公關災難 二度道歉男星「希望中居正廣不要引退」盼加害者能獲救助 火速刪文道歉學佛男星捲入殺人案三度作證 妻子首度出庭 意外證實已婚中居正廣涉性侵｜女主播揭性招待內幕 全裸男星向她招手當場崩潰
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】