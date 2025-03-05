年輕歌王IG曬娃榮升新手爸　31歲生日拋下妻兒去度假　公然吸大麻

Justin Bieber、Hailey Baldwin的小孩出生去年8月誕生，Justin Bieber在IG宣布喜訊喊「歡迎回家」，並為兒子命名為「Jack Blues」，還曬出兒子的小腿照，包括「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）、Charlie Puth都前來祝賀。



Justin Bieber、Hailey Baldwin的小孩出生去年8月誕生。（IG圖片）

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Hailey Baldwin一個人去參加奧斯卡會後派對，明艷動人，還為了要和老公的前女友Selena Gomez同框，上演攻防戰，免得成為大家茶餘飯後的話題。沒想到，Justin Bieber為了慶祝31歲生日，拋下老婆和一群好友跑去愛達荷州度假，他公然在戶外抽大麻，讓不少粉絲直呼：

「真的太令人失望！」



Justin Bieber的太太Hailey Baldwin。（IG@haileybieber）

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他是新手爸爸，兒子目前大約6個月大，帶孩子一定是最甜蜜的負荷，沒想到Justin Bieber已經多次在IG分享抽大麻的照片或影片，不少網友直呼：

「可以給孩子一個健康成長的空間嗎？」

「不能為了孩子戒煙，至少不要碰毒品」

「Hailey Baldwin快帶孩子離開吧」。



Justin Bieber公開分享自己慶生抽大麻的照片。（IG圖片）

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