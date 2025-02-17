《延禧攻略》吳謹言被傳「去年11月產女榮升媽媽」網民盼洪堯戒煙

大陸男星洪堯與女星吳謹言昔合作《延禧攻略》，去年9月無預警宣布結婚，並傳出懷孕，夫妻倆並未證實懷孕傳聞，不過日前大陸狗仔拍到洪堯牽著吳謹言和友人一起現身商場逛街的畫面，吳謹言更多次被目擊孕肚。



吳謹言、洪堯去年9月無預警宣布結婚。（微博圖片）

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吳謹言懷孕後期肚子大到讓網友直呼「快生了」，外界認為夫妻未否認懷孕，顯然就是「公開的秘密」。近日最新消息。外傳吳謹言已經生了，而且可能是在去年11月就生了，寶寶是女兒現在已3個月，網友則紛紛送上祝福。

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不過，大陸狗仔劉大錘曾拍到夫妻兩攜手出門，但曝光影片中拍到洪堯一上車就開始抽菸，而一旁就坐著吳謹言，直轟洪堯讓孕婦吸二手煙：「太離譜！」也有不少網友直言，希望女兒出生後，洪堯可以戒煙菸，給女兒健康成長的環境。

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