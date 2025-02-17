《延禧攻略》吳謹言被傳「去年11月產女榮升媽媽」網民盼洪堯戒煙
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
大陸男星洪堯與女星吳謹言昔合作《延禧攻略》，去年9月無預警宣布結婚，並傳出懷孕，夫妻倆並未證實懷孕傳聞，不過日前大陸狗仔拍到洪堯牽著吳謹言和友人一起現身商場逛街的畫面，吳謹言更多次被目擊孕肚。
【圖輯】點圖放大看更多吳謹言照片👇👇👇
+15
吳謹言懷孕後期肚子大到讓網友直呼「快生了」，外界認為夫妻未否認懷孕，顯然就是「公開的秘密」。近日最新消息。外傳吳謹言已經生了，而且可能是在去年11月就生了，寶寶是女兒現在已3個月，網友則紛紛送上祝福。
【相關圖輯】《慶餘年》以外10部歷年現象級爆款陸劇《延禧攻略》僅排第五？（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+26
不過，大陸狗仔劉大錘曾拍到夫妻兩攜手出門，但曝光影片中拍到洪堯一上車就開始抽菸，而一旁就坐著吳謹言，直轟洪堯讓孕婦吸二手煙：「太離譜！」也有不少網友直言，希望女兒出生後，洪堯可以戒煙菸，給女兒健康成長的環境。
【相關圖輯】吳謹言必追陸劇推薦：延禧攻略、墨雨雲間、春花厭、尚食、傳家…（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+16
春花焰劇評｜吳謹言劉學義相愛相殺 劇情漏洞百出但勝在「夠癲」春花焰｜12大劇情演員懶人包 吳謹言劉學義激吻「性張力爆棚」吳謹言婚後首度露面！寛腰禮服孕味濃 被爆料：休息時都穿孕婦裝中國4大花旦4小花旦名單出爐「吳謹言未上榜」于正封一女星是頂流吳謹言老公洪堯醜聞再+1？結婚當日追蹤性感網紅 于正：正常男人吳謹言洪堯結婚派對照片外流「笑容燦爛勁幸福」婚戒設計圖亦曝光
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】