BLACKPINK四女誰最紅？數據分析10位K-pop單飛女歌手「她」奪冠軍

聚是一團火,散是滿天星!K-pop偶像們不僅在團體中大放異彩,單飛後也展現出多元的魅力與實力,讓人眼前一亮!今年三月,少女時代隊長「泰妍」和BLACKPINK大姐「Jisoo」都會在台灣舉辦個人演唱會及見面會,各位粉絲都成功搶到票了嗎?從團體出道到個人發展,這些偶像們不斷突破自我,向大眾展示更多可能性,例如BLACKPINK四位成員各自發展得風生水起,而「台灣女兒」子瑜近年的solo出道作品也獲得廣大支持,讓人見證了她們的成長與蛻變。



《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體,調查近兩年內從原團體跳脫並推出solo作品的韓國女歌手,究竟誰的人氣最高、討論度最熱烈呢?快來看看你最愛的偶像是否榜上有名吧!

BLACKPINK「Jisoo」在台灣舉行見面會。(IG@sooyaaa__)

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 57

No.10 雨琦

宋雨琦於2018年以韓國女子組合「(G)I-DLE」成員身份出道,甜美外表下卻有著酷酷的煙嗓,讓她憑藉獨特魅力走紅。2019年起,參與《奔跑吧》和《爆裂舞台》等中國實境節目,爽朗的性格與出色的綜藝感讓她進一步打開知名度。2024年,宋雨琦成為隊內第三位solo成員,推出首張個人迷你專輯《YUQ1》,並親自參與詞曲創作,展現了其音樂才華,也成功在各大頒獎典禮上斬獲多項榮譽,成為備受矚目的新人歌手。

此次solo出道,也讓雨琦成為Kpop史上繼張力尹、劉忻、王霏霏後,第四位在韓國以個人身份出道的中國籍女歌手。粉絲們對此反應熱烈,紛紛表示支持與期待:

「要來單曲循環could it be 了!」

「本命琦的我都快哭了,等了快三年妳終於正式solo發專了」

「人生第一次買專輯就準備獻給雨琦了」

「everytime好耐聽」。



宋雨琦於2018年以韓國女子組合「(G)I-DLE」成員身份出道。(IG@yuqisong.923)

【圖輯】點圖放大看更多宋雨琦照片👇👇👇

+ 13

No.9 泫雅

有著「南韓小野馬」之稱的泫雅,以其標誌性的風格與性感火辣的形象聞名,以個人歌手活動超過10年,推出〈Change〉、〈Bubble Pop〉、〈Lip & Hip〉、〈I'm Not Cool〉等膾炙人口的單曲。其實在成為獨當一面的歌手之前,泫雅也曾是人氣女團「Wonder Girls」及「4Minute」的成員喔!2007年,她以Wonder Girls成員身份正式出道,但同年7月因健康問題退出組合;2009年,泫雅以4Minute成員身份回歸樂壇,2010年才正式開啟個人歌手生涯。

2024年6月,中信兄弟球團宣布,將於8月在台北大巨蛋舉辦的「K歌主題日」邀請泫雅擔任演唱嘉賓,這也讓她成為首位登上台北大巨蛋演出的韓國歌手。消息一出,立刻引發網友熱烈討論:

「泫雅很強啊!」

「噢買尬我的小野馬」

「謝謝中信把拔讓我看球追星一次滿足」

「坐位要全開賣了吧?!」



網友們的熱烈響應帶動泫雅聲量高漲,單日累積超過3,903筆,創下近期討論熱度的最高點。

有著「南韓小野馬」之稱的泫雅,以其標誌性的風格與性感火辣的形象聞名。(IG@hyunah_aa)

【圖輯】點圖放大看更多泫雅照片👇👇👇

+ 17

No.8 志效

2015年,志效參與Mnet生存實境節目《SIXTEEN》,憑藉紮實的「十年練習功底」展現出色的唱跳實力,最終入選成為女團TWICE的成員,並擔任隊長一職,帶領團隊穩步發展至今。2023年,她推出首張迷你專輯《ZONE》,成為團內第二位以個人身份出道的成員。她在受訪時透露,公司並未為她設定專輯概念,而是讓她自行決定風格,讓她一度陷入苦惱。最終她決定挑戰多樣化的音樂風格,展現不同的聲線與情感,讓聽眾感受到她作為歌手的多面性。

2023年,她推出首張迷你專輯《ZONE》,成為團內第二位以個人身份出道的成員。(IG@_zyozyo)

【圖輯】點圖放大看更多志效照片👇👇👇

+ 17

除了音樂事業,志效也積極參與綜藝主持,展現更多可能性。不過在2024年4月29日,她參與的新綜藝《房客》(세입자)卻引發爭議。預告片中,她身穿黑衣、站在灰牆前鞠躬的畫面,與周子瑜2016年的道歉影片極為相似,引發粉絲強烈不滿。節目組隨後修改並刪除相關貼文,並在留言區置頂致歉文,但後續又刪除道歉留言。此舉引來更多批評,網友紛紛留言:

「真的失望透頂」

「偷偷下架裝死,連道歉都這麼敷衍嗎?」



儘管爭議不斷,也有網友呼籲理性看待,認為節目組的失誤不應無限上綱至對志效個人的攻擊。

【相關圖輯】10個身材好到連偶像都崇拜的女星 TWICE 2成員上榜 第1名竟是她(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 26

No.7 娜璉

娜璉是人氣女團TWICE的大姐,憑藉可愛的外貌、明亮的歌聲以及活潑開朗的性格,一直深受大眾喜愛。2022年6月24日,她推出首張個人迷你專輯《IM NAYEON》成為團內第一位solo出道的成員,主打曲〈POP!〉以其中毒性的旋律和高難度的手指舞,迅速掀起全球Challenge風潮,並在各大頒獎典禮中斬獲多個最佳女歌手獎項,展現了她作為個人歌手的高人氣。

時隔兩年,娜璉於2024年6月14日帶著第二張迷你專輯《NA》強勢回歸,主打曲〈ABCD〉一發布便引發熱烈討論。許多網友紛紛在網路上分享聽後感:

「一聽就中,好好聽」

「真的有安室接班的感覺耶!讚讚好聽」

「我想到的是孝利」

「全專好聽不誇張 本來就是瞄準千禧復古曲風」。



〈ABCD〉的發布讓娜璉的討論度迅速飆升,單日聲量高達52,349筆,創下近期最高點。

娜璉是人氣女團TWICE的大姐。(IG@nayeonyny)

【圖輯】點圖放大看更多娜璉照片👇👇👇

+ 17

No.6 泰妍(太妍)

「精靈女王」泰妍不僅是南韓國民女團「少女時代」的隊長,更是一位擁有超強演唱實力的solo歌手。2015年,她以個人專輯《I》正式solo出道,音源一公開便橫掃韓國各大音源榜冠軍,在各大頒獎典禮上也屢獲最佳女歌手獎項,進一步鞏固了她作為頂級solo歌手的地位。她的歌聲深受業內人士讚賞,JYP娛樂製作人朴軫永曾稱她是最想合作的歌手之一,作曲家劉永碩則以「像一個離婚了七次的女人」形容她的嗓音擁有飽經風霜的哀傷與深度。

2023年,泰妍首度登上台北小巨蛋舉辦個人演唱會,門票開賣當日迅速售罄,單日聲量突破6,072筆。時隔兩年,她於2025年3月16日直接唱進大巨蛋,成為首位在台北大巨蛋舉辦專場演唱會的外國歌手,萬張門票在兩分鐘內也被搶購一空。粉絲們在社群平台上熱烈討論,紛紛敲碗希望聽到自己的愛歌:

「我想聽秘密、11:11還有名為你的詩」

「U R跟Time lapse真的超想聽現場」

「Make me love you 也該出來了!還有기억을 걷는 시간 真的很想聽翻唱」

「我最想聽Voice跟I’m The Greatest,但應該日本場才會唱日文歌」

「希望這次Rain能在歌單」。



2015年,泰妍(太妍)以個人專輯《I》正式solo出道。(IG@taeyeon_ss)

【圖輯】點圖放大看更多泰妍(太妍)照片👇👇👇

+ 20

No.5 Jisoo

BLACKPINK被譽為世界頂級女團,而成員們的個人發展也備受矚目。Jennie的〈SOLO〉、Rose的《R》、Lisa的《LALISA》都取得亮眼成績,而Jisoo則在2023年也以歌曲〈꽃(FLOWER)〉正式solo出道,成為團隊內最後一位推出個人作品的成員。〈FLOWER〉一推出便突破千萬觀看次數,MV中Jisoo狂換12套造型,包括她代言的Dior與卡地亞精品,展現時尚魅力。而歌曲的洗腦旋律與魔性的「開花舞」更在社群平台上掀起翻跳熱潮,風靡全球。

Jisoo在2023年以歌曲〈꽃(FLOWER)〉正式solo出道,成為團隊內最後一位推出個人作品的成員。(IG@sooyaaa__)

【圖輯】點圖放大看更多Jisoo照片👇👇👇

+ 16

2025年,Jisoo再度發行新曲〈earthquake〉,並舉辦個人世界粉絲見面會「LIGHTS, LOVE, ACTION!」其中台北場於3月23日在桃園會展中心舉行,原本規劃的全站席引發粉絲不滿,但隨後主辦單位在Jisoo的要求下將站席改為全座席,讓粉絲能更舒適地享受活動。此舉獲得粉絲好評,紛紛留言:

「這樣才對嘛,FM站席是在跟我開玩笑」

「有改善就蠻不錯了」

「貼心Jisoo推」

「應該是有注意到民怨吧」。



No.4 Rosé

2024年最洗腦的歌曲〈APT.〉還有誰沒聽過呢?由BLACKPINK的Rosé與Bruno Mars合作推出,動聽旋律與重複性副歌「APT, APT, APT, APT」迅速席捲全球,橫掃各國流行音樂排行榜。歌曲不僅帶動模仿熱潮,隨後推出的新專輯《rosie》同樣收穫不少好評,讓Rosé的網路聲量瞬間飆升:

「整張大推,完全中」

「這張很簡單又流行,好厲害」

「APT.反而有點突兀」

「好好聽!有特色又一致,純粹的創作感」。



2024年最洗腦的歌曲〈APT.〉還有誰沒聽過呢?(《APT.》MV截圖)

【圖輯】點圖放大看更多Rosé照片👇👇👇

+ 18

在BLACKPINK中擔任主唱的Rosé,擁有極具辨識度的音色與創作才華,讓粉絲一直期待她能夠推出自己的作品。2021年3月,她終於推出首張個人單曲專輯《R》,主打曲〈On The Ground〉MV釋出當日吸引超過120萬人同時在線觀看;24小時內,MV觀看次數也達到4160萬次,成為韓國個人歌手在YouTube上24小時內最高觀看紀錄,超越了Psy的〈Gentleman〉保持近八年的成績。屢屢刷新紀錄不僅證明了Rosé的音樂實力,也展現了她作為solo歌手的全球號召力。

【相關圖輯】BLACKPINK ROSÉ長期漂髮髮量稀疏?整理漂染受損4關鍵+3護理方法(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 15

No.3 Jennie

Jennie擁有獨特的唱腔與強大的舞台表現力,是K-pop界裡備受肯定的歌手之一。經過長達7年的練習生生涯,她於2016年以BLACKPINK成員身份正式出道,僅兩年後便發行個人出道單曲〈SOLO〉,成為團隊首位solo出道的成員。儘管初期受到質疑,但〈SOLO〉迅速橫掃韓國音源榜單,Jennie的人氣也隨之飆升,扭轉惡評。近年來,她推出的單曲如〈You & Me〉、〈Mantra〉以及專輯《Ruby》均獲得廣泛好評,展現了她作為solo歌手的多元音樂風格與實力:

「歌好短,完全不夠聽」

「歌很棒,人很漂亮」

「這首真的頂,沒在開玩笑」

「這輩子真的栽在Jennie這裡出不來了」。



Jennie擁有獨特的唱腔與強大的舞台表現力,是K-pop界裡備受肯定的歌手之一。

【圖輯】點圖放大看更多Jennie靚相👇👇👇

+ 17

Jennie不僅以音樂才華征服全球粉絲,更以獨特的時尚品味與影響力,成為國際時尚圈的寵兒。擁有「人間香奈兒」之稱的她,自2018年起與香奈兒(Chanel)保持合作,每次在時尚活動的亮相都成為話題焦點。例如2024年5月7日,她以一襲充滿異國風情的藍色禮服出席Met Gala紐約大都會慈善晚宴,驚豔全場,更被評為當年的最佳造型之一,當日聲量突破6,194筆。

【相關圖輯】關於Jennie的10件事 家世顯赫富足三代人 阿爺身份原來不簡單(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 23

No.2 子瑜

「台灣女兒」周子瑜於2016年以韓國人氣女團TWICE成員身份出道,憑藉高挑身材與甜美外貌迅速累積高人氣。在韓國活動8年後,她於2024年正式宣布單飛出道,成為TWICE中第三位solo出道的成員。首張專輯《abouTZU》主打曲〈Run Away〉一釋出便引發熱烈討論,MV中子瑜一改過往可愛形象,以成熟魅力驚艷眾人,網友紛紛留言:

「好好聽,子瑜真的好美」

「希望音源能衝進前十」

「曲風很有二代團的感覺,很順耳」

「視覺聽覺雙重享受」



單日聲量累積達9,581筆,展現她的超高人氣。

「台灣女兒」周子瑜於2016年以韓國人氣女團TWICE成員身份出道。(IG@thinkaboutzu)

【圖輯】點圖放大看更多周子瑜靚相👇👇👇

+ 34

子瑜透過訪談分享,在看到TWICE成員娜璉、志效在個人舞台上的帥氣表現後,激發了她solo出道的慾望。在此次出道作品,子瑜展現了獨有的風格與不同以往的面貌,也希望可以讓大家更了解她的真實個性。此外,專輯收錄曲〈Fly〉由子瑜親自作詞,她更表示若收到版權費,希望能捐出幫助更多人,溫暖善良的一面獲得眾人好評。

【圖輯】點圖放大看更多TWICE子瑜童年照👇👇👇

+ 2

No.1 Lisa

2011年Lisa從泰國遠赴韓國追夢,成為YG娛樂首位外籍練習生,也是該公司二十多年來第一位出道的外國歌手。2016年,她以BLACKPINK成員身份出道,憑藉超群的舞蹈實力與表現力,迅速成為焦點。2021年9月,Lisa推出首張個人單曲專輯《LALISA》,成為BLACKPINK中第三位solo出道的成員。同名主打曲〈LALISA〉橫掃各大音樂榜單,打破多項紀錄,並為她贏得兩座MTV獎項,成為首位獲此殊榮的韓國solo歌手。2024年,Lisa宣布成立個人公司LLOUD,專注於個人音樂事業。近年她與Rosalía、Doja Cat、Raye等國際歌手合作,並在奧斯卡金像獎、維多利亞的秘密時尚秀、VMAs等國際舞台帶來精彩演出,在全球累積高人氣。

2011年Lisa從泰國遠赴韓國追夢,成為YG娛樂首位外籍練習生。(IG@lalalalisa_m)

【圖輯】點圖放大看更多Lisa靚相👇👇👇

+ 31

BLACKPINK四位成員各自展開個人活動多年,經常被不少網友對比評價四人發展,其中Lisa的闖美事業規劃被認為是最完善的,才讓她成功在歐美名聲大噪:

「Lisa自從單幹後執行力真的非常強,資源也都非常好」

「Lisa真的滿厲害的,敢跳脫,動向、計畫明確,背後團隊強大,近期參與的活動都能帶來正向影響」

「自從Lisa單飛出去打破了很多對她的既定印象」

「看好Lisa的單飛,不管是身體還是心理素質都很強大」。



【相關圖輯】BLACKPINK Lisa的6件事「出身名門望族」瘋馬秀終極一脫惹話題(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 15

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供,分析時間範圍為2023年03月10日至2025年03月11日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料,以人工智慧作為語意分析之工具,每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫,其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析,並根據網友就該議題之討論,作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果,非參考投票、民調、網路問卷等資料,名次僅代表網路討論聲量大小,不代表網友正負評價。



〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文,未經授權請勿轉載、改寫〗

數據分析10位K-pop單飛女歌手。(網路溫度計DailyView授權使用)

延伸閱讀:

柳演錫十大人氣代表作!白司彥、安政源、姜東柱…哪個深得你心?

不只《外傷重症中心》!十大漫改韓劇還原度爆表 部部讓你重刷N遍!

看膩小鮮肉?年過40更有魅力!韓劇十大熟男系演員盤點

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載,研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】