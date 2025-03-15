《愛你》劇情與賣點懶人包　張凌赫徐若晗組CP人氣不輸《難哄》

由張凌赫、徐若晗主演的陸劇《愛你》於近日完美收官！雖然與熱度爆表的Netflix《難哄》同時段對打，但人氣卻毫不遜色，不僅霸榜愛奇藝熱播TOP 1，更在豆瓣上獲得6.5分，成為2025年上半年評價最高的陸劇之一，在戲中飾演溫柔男主的張凌赫還被稱為「最帥中醫」，粉絲們直呼「愛上何醫生簡直如呼吸一樣簡單」、「為什麼我的醫生沒有何醫生的顏值」！



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《愛你》劇情大綱

《愛你》改編自笙離原著小說《愛你，是我做過最好的事》，講述身為工作狂的美女客房部經理沈惜凡（徐若晗 飾），因為高強度的工作量導致失眠找上中醫，卻意外邂逅天菜帥哥醫生何蘇葉（張凌赫 飾），命運般的巧遇讓兩人之間的情愫慢慢發芽。

細膩鋪陳不灑狗血 溫暖治癒的愛情直擊人心

《愛你》的劇情節奏舒緩，一點也不拖泥帶水，沒有刻意安排的狗血橋段，透過真實的日常互動推展主角間的情感變化，在一次次的偶遇中加深彼此的羈絆，溫暖又自然的感情發展一步步打動觀眾的內心，何蘇葉（張凌赫 飾）透過中醫改善沈惜凡（徐若晗 飾）的失眠壓力，無微不至的照顧加上時不時的撩人陪伴著她，互相治癒的愛情讓人在不知不覺中陷入其中！

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張凌赫×徐若晗CP感爆棚 顏控必看的浪漫劇作

另一方面，這部劇受到歡迎的主要原因就是兩位主演—張凌赫與徐若晗，這對俊男美女的組合可說是顏控的視覺饗宴，2018年從成龍電影《急先鋒》女主角出道，曾在《夏花》中與言承旭搭檔，清新自然的外型與不做作的演技深受觀眾喜愛，與張凌赫搭配也是CP感滿滿！

張凌赫苦學中醫 再塑人生代表角色「最帥中醫」

而大家都熟悉的濃顏帥哥張凌赫又再次創造了人生角色「何蘇葉中醫師」，張凌赫曾憑藉《雲之羽》、《寧安如夢》、《度華年》等作品獲得超高人氣，這次在《愛你》飾演出身於中醫世家的男醫生，溫潤如玉卻有著強大堅定的內心，無論是醫學研究還是感情，都不輕言放棄，值得一提的是，為了詮釋好這個角色，張凌赫在開拍前就特地接受專業的中醫培訓，不僅學習了基本的中醫理論，甚至學會了如何準確把脈，讓他在診療的場景中能夠展現出相當高的專業度，成功擄獲了粉絲們的芳心。

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張凌赫把脈意外測出女演員喜訊 嚇壞全場

事實上，張凌赫在拍攝《愛你》期間同時也出演了綜藝節目《開始推理吧2》，在節目短暫休息時，他以開玩笑的方式為女演員金靖把脈，當時金靖尚未公開宣布懷有身孕，在影片中還故意調侃張凌赫會不會把出喜脈，然而一把脈，張凌赫的當場表情卻突然凝固，把脈的手變得慌亂，最後才小聲問：「你懷孕了？」金靖也開朗地回答「對啊」，事後金靖在採訪中表示，原本只是想測試一下張凌赫的「醫術」，沒想到真的幫她把出懷孕的喜訊，雖然當時嚇壞了現場的所有人，但也讓人相當佩服張凌赫的敬業程度。

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