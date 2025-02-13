錫蘭踢爆心靈課程等同邪教　兩小時影片揭露極端PUA手法懶人包

【錫蘭Ceylan／心靈課程懶人包／展瑞】去（2024）年在網紅「眾量級」家寧、「這群人」展瑞等知名YouTuber之間鬧得沸沸揚揚的「心靈課程」議題，近日又被YouTuber「錫蘭」深度揭露，影片在發布後短短4天內就累積了190萬的觀看數，影片中不僅指控台灣某些心靈課程存在強烈的心理操控手法，進一步造成部分學員精神失常，不斷拉親朋好友的情況也造成許多人生活上的困擾。



錫蘭在影片中更直接點名「這群人」的成員展瑞，認為他雖然在遭到質疑後上各大頻道接受訪談，卻始終避重就輕地談論課程，從未將課程內容說明清楚，對於身為有影響力的網紅來說，這樣的消極作為讓錫蘭感到相當氣憤。

該課程源自於1970年代的美國心靈成長運動與傳銷（MLM）系統，在全球流傳甚廣。（Youtube@錫蘭Ceylan）

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不少心靈課程為LGAT課程 源於十年前美國的傳銷組織

錫蘭於2月7日發布一部以「你的心靈不需要課程」為題的影片，耗時他4個月的研究、採訪與資料整理所製作，影片中指出，家寧與展瑞所參與的心靈課程「ASK心動力」為三階段課程，也就是一種大型團體覺察訓練（LGAT, Large Group Awareness Training），透過高壓式訓練與情緒操控，讓學員進入極端心理狀態，最終對課程產生強烈依賴，甚至成為課程的推廣者。



該課程源自於1970年代的美國心靈成長運動與傳銷（MLM）系統，在全球流傳甚廣，類似的心理訓練手法至今世界各地許多訓練營都有採用，逐漸演變成現今的「三階段心靈成長課程」。

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你似曾相識嗎？錫蘭引用盤點邪教六大條件

錫蘭影片中引用了一本由美國臨床心理學家Margaret Singer所寫的書籍《在我們之間的邪教》，其中六個條件與心靈課程有著相似的特徵：



1. 保持成員對事情會如何發展的無知。

2. 控制成員的時間和環境。

3. 系統性地建立一種無力感。

4. 打壓成員的舊行為和態度。

5. 注入新的行為和態度。

6. 用閉合邏輯來阻斷批評和獨立思考。

錫蘭分析「三階段」課程內容。（Youtube@錫蘭Ceylan）

錫蘭分析「三階段」課程內容

第一階段：基本課程

「自我醒覺」的過程，老師透過不斷提問的方式誘導學員質疑自己的生活，要求學員停止做受害者，為自己人生所有的錯誤負責。



心理影響：學員對組織產生依賴感，相信課程有所幫助。

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第二階段：進階課程

最恐怖的階段，透過辱罵、羞辱、強迫公開分享創傷經驗，讓學員進入極端的情緒狀態。透過永無止盡的批鬥挖出你內心最深的瘡疤，同時還會限制生理需求，像是禁止上廁所、睡眠剝奪來削弱思考能力。



台灣諮商心理師蘇予昕表示，要求學員將自己性侵的過程公開在團體中說出，是非常糟糕的行為，只會加深受害人的二次傷害，合格的諮商師並不會逼你坦露自己的隱私或秘密。

心理影響：學員在強烈的情緒體驗下，開始覺得課程「真的有效」，認為只有導師真的理解自己。

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第三階段：推廣課程

也就是俗稱的拉人環節，讓學員成為課程忠實的推廣者，吸引更多人參加，若無法成功招到「海星（學員）」，就會被加以羞辱或施壓。



心理影響：學員為了「證明自己真的變好了」，需要主動為課程招生，也是試圖讓自己更加相信課程的手段。

透過上述課程內容，可將心靈課程大致能分為4個核心要點：



1. 強調體驗式學習，標榜體驗與感受最重要，對組織抱有百分百信念。

2. 採「非知情同意」的手法，不告知學員具體內容，保持學員不知情狀態，並要求不可與他人分享。

3. 採用極端心理操控手法，如羞辱、強烈批判，將所有的過錯怪在學員身上，指控他們只做受害者。

4. 創造封閉式社群，讓學員認為組織成員們才是真正理解自己的家人。

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課程結束後的「欣快感」如同輕躁症 使人過度亢奮直至精神失常

透過這樣的「施壓–獎勵機制」會誘導出類似「輕躁症」的狀態，錫蘭分享了多巴胺訊號增強與輕躁症發作密切相關，讓大腦產生一股「欣快感」，會瞬間讓這些學員感受到無比的自由，所有過度自信、極度亢奮衝動的症狀，都是進入躁期的症狀。而這種狀態會讓大腦產生錯誤的認知，當學員又發現生活中的問題還是存在時，情緒就會從狂喜掉入悲傷的谷底，變成典型的「躁鬱症患者」，嚴重者甚至會轉為精神失常，國外曾發生過多件自殺案例。



台北市立聯合醫院主治醫生姜冠宇曾於個人Threads分享，「坊間標榜心靈成長的相關課程，若需花費大把鈔票才能上課，民眾確實需戒之、慎之；只要在過程中有感受到些微的不適感，例如被要求、責難、貶低甚至勒索，就必須當機立斷離開。」並警告，心靈成長課程會提供人脈與情感上的支持，實則利用個體的恐懼感，讓其無法抽身，甚至成為心靈成長團體的一員。

嚴重者甚至會轉為精神失常，國外曾發生過多件自殺案例。（Youtube@錫蘭Ceylan）

影片上架3天破百萬觀看 展瑞出面回應被罵：懦夫

該影片在一發布後便迅速登上YouTube發燒榜，長達兩小時的時長卻已累積190萬的觀看數，同時在各大社群平台引起極大的討論，網友們紛紛表示，「看完了這兩小時的影片，我覺得上了一堂黑魔法防禦學...」、「這影片非常值得支持與敬佩，這才是自媒體的真正價值」、「希望影片讓更多人看到，不要讓自己和家人受害了」，也有心理師在影片下方留言：「看到這麼多原本是要用來幫助人的心理學知識，被惡意用來揭開他人的傷疤、貶低別人人格的工具，真的感到很心寒。」



其中被點名的網紅展瑞則在個人Threads上出面回應此事，「真正的事實往往可能是無聊的，有時候不需要辯來辯去，勞心傷神又無解」，並強調「最重要的是身體健康」，不過該回覆卻不被網友和其他網紅買單，知名創作者「放火」痛批展瑞，認為他身為擁有百萬粉絲的網紅，應該要對自己的言論負責，而非淡化課程爭議，「你的觀眾從小看你長大，你的一句話可能會影響很多人。如果今天有人因為你的話去參加課程，最終受到傷害，你還只在乎身體健康？」錫蘭則大膽的引用展瑞的貼文並留言，「你個懦夫」。

展瑞出面回應被罵：懦夫（截圖）

心靈課程很像台灣隔宿？大批網友感到同感

更有網友表示，影片中所使用的手法與台灣中學的隔宿露營也有些許相似：「一群人在露營場地被值星官沒來由的亂罵，最後一天還要感謝他，接著還會有同學痛哭流涕覺得還好有來參加，現在想起來根本毛骨悚然。」



許多人紛紛感到同感回應道，「我認為隔宿露營確實是PUA，是學校拿來訓練學生服從的方式」、「花錢去被罵，從一上車就開始大吼大叫」、「我在隔宿現場最大的想法就是我交三千給人罵到底是什麼智障行為。」

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