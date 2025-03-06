李威命案懶人包　死者一周三次接受「另類教誨」慘遭酷刑凌虐奪命

【李威／精舍命案】作家王薀涉嫌在去年7月間教唆信眾，體罰作帳不清又不服教誨蔡姓女信眾跪拜懺悔，導致蔡女死於橫紋肌溶解症，王薀疑似事後要求信眾藝人李威等人掩飾犯行，用推車把蔡女運到精舍擺放，並集體勾串佯稱不知當時王薀是否在場，讓台警追查蔡女命案一度陷入困境，直到李威配合供出案情，台北地檢署今天將依傷害致死、強制等罪起訴王薀、李威等13人，至於詳細犯罪過程，有待檢方進一步說明。



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王薀（本名王江鎮）早年經商，曾與前妻在東南亞一帶幫人看風水，宣稱道佛茶藝外，也修習過太極、少林等各派武學，著有《愣嚴經蠡測》等系列宗教書籍，吸引不少高知識份子捐贈巨款與不動產，追隨王薀修習佛法外，還尊稱王薀是寧波車、上師，因戲劇《吐司男之吻》走紅的藝人李威（本名李翊瑋）是王薀親近弟子之一。

檢警調查，蔡姓女信徒2024年間，因準備出家皈依，追隨王薀住宿在台北市大安區的精舍，平時利用個人的會計專才，幫王薀處理名下事業帳目，也經常參加王薀在附近茶館舉行的讀書會，但當年7月間，王薀發現帳冊有問題，受王薀信任的3名女護法幹子昀、游秀鈴、梁碧茵，開始要求蔡女在眾人面前，以大禮拜、小禮拜、五體投地等方式跪拜懺悔。

因戲劇《吐司男之吻》走紅的藝人李威（本名李翊瑋）是王薀親近弟子之一。（《吐司男之吻》劇照）

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蔡女除了被當眾剪髮羞辱、反省自身過錯外，如果跪拜動作不齊，會遭敲擊膝蓋後窩、被迫下跪，一旁師兄師姐還會指責蔡女不夠誠心，蔡女平均一周2、3次接受「教誨」，身心不堪負荷，飯也吃不下，最後骨瘦如柴，在7月24日晚間不支倒在茶館內，被其他信徒用塑膠袋、膠帶綁在推車上，送回精舍。

警方接獲報案指女子不明原因陳屍精舍內，前往察看懷疑他殺，報請北檢檢察官廖惟中指揮，經法醫相驗解剖，確認蔡女死於橫紋肌溶解症，生前疑遭凌虐，且帳戶內存款都被提領一空，檢警根據監視畫面，緊急拘提推車送蔡女回精舍的女住持吳慧珠、信徒李淵源、姜芃妤，3人說詞閃縮，推稱是蔡女不舒服，自願被推送回精舍。

台警追查蔡女命案一度陷入困境，直到李威配合供出案情。（視覺中國）

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檢警根據監視器畫面，發現命案當天，王薀、李威等人都曾進出命案現場茶館，但是茶館內的監視器主機遭剪線破壞，雖逐一拘提、傳喚在場者後，但信眾們都因擔心得罪王薀，所以對於誰決定處罰蔡女一事都含糊其詞，尤其對王薀是否在場一事，都說不知道、不記得，使得案情一度陷入膠著。

最後檢察官從查扣手機還原出1段錄音，顯示李威多次協助王薀與其他信眾討論案情，讓案情急轉直下，李威曾3度以證人身份出庭協助釐清案情與現場情節，第4次出庭時被以殺害致死罪被告身份，由檢察官諭令30萬元（台幣、下同）交保，李威妻子簡瑀家交保15萬元，全案目前還有王薀與3名女護法被收押禁見中，將移送台北地院，由法官決定4人是否要繼續收押。

李威追隨王薀老師習佛，結果因涉嫌精舍命案遭檢察官提起公訴。（ETtoday授權使用／記者黃宥寧、劉昌松攝）

幹子昀是最受王薀信賴的女弟子，現正遭收押禁見中。（ETtoday授權使用／記者劉昌松攝、翻攝）

精舍命案女主持吳慧珠一度因傷害致死罪嫌遭收押後獲准交保 。（ETtoday授權使用／資料照／記者劉昌松攝）

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