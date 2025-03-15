金賽綸遺屬聲明全文懶人包｜生前3年24小時難以入眠　靈堂被偷拍

韓自媒體「橫豎研究所」昨（14）日直播再爆出金賽綸和金秀賢的私密照，也發出金賽綸母親的聲明，由於母親不願意曝光，所以在直播中採用AI配音，她提到金賽綸生前的痛苦，以及靈堂被偷拍，譴責無良媒體記者。



金賽綸母親提到愛女生前飽受痛苦，以及靈堂被偷拍，譴責無良媒體記者。（IG@ron_sae）

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全文如下：

大家好，我們是已故演員金賽綸的遺屬。經過長時間的苦思與掙扎，我們最終決定發表這份聲明，因為我們看到家屬的意圖被扭曲、曲解，甚至變質。

正如先前所提及的「橫豎研究所」所傳達的意圖，我們的目標是為了挽回這個孩子因為無數假新聞而在瞬間被摧毀的名譽。同時，我們也希望能藉此機會，為法律提供依據，嚴懲這些惡意的YouTuber及網路記者的犯罪行為，以防止此類悲劇再次發生。

賽綸從未對媒體撒謊，她沒有假扮打工，也不是只知道和朋友玩樂的孩子，更沒有透過偽造的照片來製造緋聞。然而，李鎮浩及一眾網路記者卻憑空捏造假新聞，將一名普通且前途光明的女演員以及她的家庭推入地獄。

此外，Gold Medalist經紀公司竟然對賽綸上傳的照片表示「無法理解其用意」，並將她貶低為一個精神錯亂、說謊成性的女孩。

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如今，賽綸已不在，但針對她的謠言卻變本加厲，從「她是家中經濟支柱」，到「家人揮霍她賺來的數百億韓元，像吸血鬼一般榨乾她」，甚至充斥著無法忍受、毫無價值的惡意假新聞。

大家所看到的，是這場事件如何被「橫豎研究所」提供的幾張照片無限放大、被不斷再生產的過程。如果這件事發生在一家有強大背景的公司，擁有資源聘請大律師的經紀人手上，他們或許可以透過種種方式回應並控制局勢。

但賽綸當時身邊除了家人，沒有任何人能夠保護她。所有的惡意報導、尖銳的言論，如同利箭般射向剛滿20歲的孩子，她不得不獨自承受那些無法言喻的侮辱性言論與攻擊性的惡評。而最終，將她狠狠踐踏、推向深淵的，正是李鎮浩與這些網路記者。

這些人在完全不清楚事實的情況下，便毫無責任地轉發李鎮浩與網路記者所撰寫的文章，進一步加劇對賽綸的攻擊。賽綸在這樣的環境中，孤立無援地堅持了3年，每天24小時無法入眠。這不就是因為李鎮浩的假新聞，導致她被全國人民集體孤立嗎？

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當時，媒體沒有一個願意去查證真相或確認事實，甚至連這樣的努力都沒有做，只是一味地轉發李鎮浩的文章、助長輿論，甚至以此為生。當我們身為家屬，懇求媒體能夠幫助我們，指出這其中的不公、為她發聲時，沒有任何一家媒體伸出援手。

在我們為賽綸辦理喪事的期間，還有YouTuber藏著攝影機潛入靈堂偷拍，甚至在喪禮期間李鎮浩還直接打電話給我們。這樣的人，還能稱之為人嗎？大家能夠原諒這樣的人嗎？

如果當時韓國演藝人自殺防治協會的權英燦教授沒有向我們伸出援手，如果「橫豎研究所」的金世熙先生沒有站出來支持我們，我們的家人恐怕只能成為李鎮浩與網路記者的犧牲品，背負著被玷污的賽綸名譽，含冤度過一生。

李鎮浩與那些網路記者的所作所為，已然構成犯罪。然而，由於法律無法跟上時代變化，現行法規難以將他們以「殺人罪」論處。

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我們作為遺屬，唯一的願望就是讓賽綸在世時的名譽得以恢復，揭露那些與事實完全不符的假新聞。我們也希望建立健全的法律機制，確保媒體能夠肩負應有的社會責任，避免類似的悲劇再次發生。

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