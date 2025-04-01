日女強吻BTS成員Jin讚「皮膚非常柔軟」韓警暫停調查3大原因曝光

韓國天團BTS（防彈少年團）成員Jin（金碩珍）在去年服完兵役後，為了回饋粉絲，舉辦粉絲擁抱會，但卻有一名日本女粉絲突然強吻Jin，甚至還在部落格炫耀「他的皮膚非常柔軟」，驚動國際刑警抓人。不過南韓首爾松坡警察署31日表示，警方暫停對去年強吻BTS成員Jin的日本籍女性的調查，並曝光3大原因。



粉絲擁抱會上，日本女粉絲突然強吻Jin。（X截圖）

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Jin在去年（2024年）6月13日舉辦「粉絲擁抱會」，吸引約千人到場，但卻有一位日籍女粉絲突然強吻Jin，從粉絲拍下的照片中，可以看到Jin顯得相當不願意、表情掙扎。活動隔天6月14日粉絲就立刻提出「國民請願書」，要求要嚴懲這位性騷犯，南韓警方因此展開調查。

根據《韓聯社》報導，南韓警方當時以涉嫌違反「性暴力懲戒法」中的「在公共場所實施攻擊罪」為由，鎖定一名50多歲的日籍A女以犯罪嫌疑人身份到案受訊。不過就在經過9個月的調查後，警方考慮到A女已經返回日本，預計對其進行傳喚調查耗時長久，不得不暫停調查。

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南韓警方表示，在犯罪嫌疑人下落不明、犯罪嫌疑人在境外停留2個月以上、犯罪嫌疑人患重病等原因，而導致調查無法進行，最終無法結案時，警方可暫停調查。不過警方也表示，若A女到案自首，全案將重啟調查。

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