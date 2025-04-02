韋基馬Val Kilme肺炎離世終年65歲　1986年壯志凌雲成生涯代表作

曾演出《壯志凌雲》（Top Gun）、《新蝙蝠俠不敗之謎》（Batman Forever）、《Tombstone》的荷李活影星韋基馬（Val Kilmer，又譯方基墨），於美國時間4月1日在洛杉磯逝世，享年65歲。他過去罹患喉癌抗病多年，不過他的女兒透露，爸爸的死因是肺炎。



韋基馬（Val Kilme）肺炎離世終年65歲。（Reuters）

韋基馬（Val Kilme）肺炎離世終年65歲。（Reuters）

【圖輯】點圖放大重溫《壯志凌雲》（Top Gun）劇照👇👇👇

+ 18

根據《紐約時報》報導，韋基馬的女兒Mercedes Kilmer證實死訊，並表示爸爸喉癌已痊癒，死因是肺炎。

韋基馬2017年對外界透露與喉癌進行了為期2年的抗爭，接受了化療與2次氣管切開術，使他的聲音變得沙啞，為了說話，韋基馬在他的氣管中插上了一個電聲箱。2021年他透過人工智慧技術重建自己的聲音。如今卻傳出噩耗，令粉絲不捨。

【相關圖輯】大S徐熙媛肺炎去世｜台醫揭「白肺」可怕之處：被痰活活淹死（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

延伸閱讀：

李杏受虐遭「淒慘水刑」！曝內幕：實在太冷了

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】