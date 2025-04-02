韋基馬Val Kilme肺炎離世終年65歲 1986年壯志凌雲成生涯代表作
撰文：中天新聞網
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曾演出《壯志凌雲》（Top Gun）、《新蝙蝠俠不敗之謎》（Batman Forever）、《Tombstone》的荷李活影星韋基馬（Val Kilmer，又譯方基墨），於美國時間4月1日在洛杉磯逝世，享年65歲。他過去罹患喉癌抗病多年，不過他的女兒透露，爸爸的死因是肺炎。
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根據《紐約時報》報導，韋基馬的女兒Mercedes Kilmer證實死訊，並表示爸爸喉癌已痊癒，死因是肺炎。
韋基馬2017年對外界透露與喉癌進行了為期2年的抗爭，接受了化療與2次氣管切開術，使他的聲音變得沙啞，為了說話，韋基馬在他的氣管中插上了一個電聲箱。2021年他透過人工智慧技術重建自己的聲音。如今卻傳出噩耗，令粉絲不捨。
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