壯志凌雲獨行俠影評｜橋唔怕舊最緊要受！激似前作卻靠一招突圍

【壯志凌雲獨行俠／Top Gun／影評】無論老派的戰爭英雄有多麼不合時宜，但畢竟曾存在於我們所記憶的時空，湯告魯斯（Tom Cruise）在36年前推出的《壯志凌雲》（Top Gun）無論多麼意氣風發，但都只是過去，昔日再怎樣馳騁藍天，總是得落入凡塵。



《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）故事才開始沒多久，我們便見到昔日叱吒風雲的「獨行俠」Pete Mitchell獨自在機棚裡修繕自己的飛機，即使曾擁有眾多同袍，也有女友相伴，只是30餘年過去，英雄的身手依舊，外貌也保持得宜，行事態度更是一貫瀟灑，但不知怎麼，我們就是知道他不一樣了。

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電影一開始便讓Pete Mitchell再度抗命，挑戰戰機極限，雖然締造新紀錄，但在操壞一台新戰機之際，也宣告他的軍旅生涯劃下句點，現在已是按下一顆鈕便可啟動或是結束戰爭的年代，哪裡還需要飛行員呢？Pete的老派變得不合時宜，他從來就沒有老，只是這個世代不是那麼需要他了，結局已來到眼前。

除非是，最後一役。

畢竟是英雄生涯的最後一場壯烈，《壯志凌雲：獨行俠》很快進入故事重點，Pete過往分合多年的女友再度出現，Pete擔任教官，得教導出一群與他擁有同樣身手的精英，同時之間我們也知悉Pete的心魔從來就沒遁逃，即使他屢創戰功，仍難忘當年一起並肩作戰的老夥伴「呆頭鵝」（Goose），雖是因為一場意外而離世，但畢竟是死在他的眼前，曾是一起說好要迎向未來的戰友，早就離世，Pete也恍若留在30多年前，從不打算前行，即使他不斷飛行，不斷衝破極限，他都只能是留在原地。

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世代的特效革新，總是日新月異，當我們能看到英雄們恣意上山下海，迎向宇宙，在各式各樣的極地裡奔逃，卻也因大量的綠幕特效而有不真實感，《壯志凌雲：獨行俠》所謂的老派性格不僅於主角性格，更是一種職人精神，要求主角群親自搭上戰機，再透過精心製作的微型IMAX攝影機，忠實攝錄所有壯闊的山景海洋，再加上演員們完全偽裝不來的壓力、緊繃以及腎上腺素，皆呈現一種爆衝感，能清晰被觀眾所吸收，讓他們感受到戰機內的恐懼與熱血激昂，導演約瑟夫柯金斯基（Joseph Kosinski）領軍的劇組團隊自然功不可沒。

當然還有湯告魯斯，雖說看了湯告魯斯的電影這麼多年，他的個人印記太過鮮明，俊俏的陽光微笑，彷彿漫長的人生從不會有挫折，不過《壯志凌雲：獨行俠》倒是很巧妙透過湯告魯斯的表演特質，活化整部電影的天真浪漫，這是一則男人童話，但擺在湯告魯斯身上就成了現實。

劇情簡單直接卻勁吸好評，靠真摯情感成功突圍

英雄是怎麼搖搖欲墜的？靠的不只是神乎其技的飛行能力，更是好友的悉力相挺，《壯志凌雲：獨行俠》很聰明的運用前集主角之一韋基馬（Val Kilmer ）的「冰人」（Iceman）一角，講他已經位居高職，卻同時被病魔所擾，切合韋基馬早與喉癌對抗多年的真實故事，戲裡戲外都得力挺「壯志凌雲」，同樣有種透出大銀幕的真情。

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情感已經大於一切，這讓我們這群《壯志凌雲》的影迷觀眾，自然不用太過認真去評估一切軍事戰役是否有不合理之處，畢竟整部電影的男性浪漫氛圍，老早領航我們的情緒，「獨行俠」遇到「呆頭鵝」的兒子「公雞」（Rooster），一方面想要傳承，一方面又怕「公雞」會與他父親一樣殉職，《壯志凌雲：獨行俠》即使連故事脈絡都很像回到九零年代那樣緊湊、直接，也不需藴藉各種隱含深義，就能讓觀眾徹底感動。

「我要感謝你救了我一命。」

「如果我爸在，他也會這麼做的。」

突然就讓我想起，《壯志凌雲：獨行俠》雖與《壯志凌雲》太過於一脈相承，昔日躁動的「獨行俠」、狂妄暴躁的「冰人」以及溫和幽默的「呆頭鵝」，幾乎都能在續集找到相同角色，續作也參照首集的三幕劇，從逐步介紹所有角色，製造衝突到完美收關，一切看似那麼合理，那麼簡單，但如果你跟我一樣，同樣身為坐在電影院的觀眾，實在很難不被徹底感動。

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那就像是，我們每個人與不同人交際時，都曾因為追求魯莽，渴望與世界有真切的聯繫，所以不顧一切的疼痛，曾經有飛揚也有跌宕，有豐饒也有貧瘠，有希望也有失望，到後來你有了許多相陪的親朋好友，你們都曾一樣，在那個大銀幕正盛的美好年代，都曾一起排隊擠入電影院，觀賞一部荷李活大片，那通常是湯告魯斯所演的。

然後，你與我都會一樣，成為此時此刻的一個人，像是《壯志凌雲》系列的同袍情誼那樣，想起自己曾稱之為兄弟姊妹的那群好夥伴，浪擲著度過青春，在每道陽光下盡情揮灑汗水，青春成為了動詞，只有你們知道如何遣用，一起看電影，一起約會吃飯，一起運動，一起將故事的受詞變成對方。

而當你再度進入《壯志凌雲》的世界，進入戰鬥機，在一場又一場的熱血戰爭之後，眾人擁抱、大笑，而後黑幕倏然滑落，字幕亮閃，電吉他招牌旋律飛揚，然後喇叭聲響起，巨大的「TOP GUN」在你們眼前展現，昂然挺立，你好像又想起了什麼，胸膛間一股熱熱的，想起一直很親愛的家人，一直很愛的好兄弟或好姐妹，然後…然後…

歡迎回來，我的青春。

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】