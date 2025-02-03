大S流感併發肺炎逝世！　醫生稱年輕族群遇「3狀況」死亡率較高

大S因感染流感離世，終年48歲。對此，醫生指出，通常年輕一點的族群感染流感併發重症死亡，可能是「心肌炎、病毒性敗血症、病毒性肺炎」的機會率比較高，如果過去有心臟病史，心肌炎風險也相對比一般人高。



日前網絡就開始瘋傳大S死訊，家屬稍早證實「大S因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。」對此，台灣的中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬指出，年輕一點的族群若流感重症死亡，大多跟心肌炎、病毒性敗血症和病毒性肺炎有關，因為年輕族群，身體免疫反應會比較強，如果病毒量很大，身體免疫很強，反而會產生細胞素，反過來自我傷害身體，就會造成呼吸窘迫死亡。

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另外，黃高彬也特別提到，今年外國感染流感回台灣的案例很多，有可能是之前沒有感染過的病毒株，且病毒很強，也不排除可能有合併其他病毒感染的可能性，例如新冠肺炎，之前就有發現，同時感染流感和新冠，致死率會增加4倍。

根據台灣疾管署年前統計，社區流行流感病毒以甲型H1N1為主，近期流感併發重症病例數明顯上升，本流感季（2024/10/1起）累積重症個案年齡層以65歲以上長者為多（佔約6成）；「流感併發重症」個案呈現上升趨勢，年前單周新增64例流感重症，另有6例死亡，死亡個案最年輕僅30多歲。

疾管署提醒，65歲以上長者、嬰幼兒、慢性病患者、孕婦等都是流感重症高危險群，須特別留意身體狀況，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等症狀，應及早就醫。

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