心臟衰竭｜長者爬一層樓梯就氣喘？慢性心臟衰竭7症狀1運動抗肺炎

常常看到有一些老人家爬一層樓梯就氣喘吁吁，或是多喝水下肢就出現水腫現象，或者一吃高鹽食物，半夜就會喘到睡不著，要坐起來喘氣，小心這些有可能都是慢性心臟衰竭。



以下是台灣台北榮民總醫院心臟內科醫師黃柏勳的分享。

慢性心臟衰竭有哪些症狀？（按圖👇👇👇）

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心臟衰竭5年存活率不到一半 比癌症預後更差

心臟衰竭又稱為「鬱血性心臟衰竭」，是一種臨床徵狀的表現，心臟由於某種致病機轉或併發症，導致本身充血功能（舒張性功能）失調或收縮功能失能，心臟無法提供足夠身體代謝所需的血液。罹患心臟衰竭的病患容易出現如夜喘、肢體水腫、運動能力下降等症狀，甚至危及生命。一般若被診斷為心臟衰竭，嚴重的病患五年存活率甚至不到一半，比癌症病患預後更差。

心臟衰竭無法痊癒但可控制

隨著平均壽命延長，老年人口比例急速增加，可預期的是心臟衰竭病例數也將大幅增加。但重要的是，心臟衰竭就像慢性病，雖然無法痊癒，但是可以控制，如果經過適當的藥物治療，通常可有效改善心臟衰竭症狀，而近二十年來治療心臟衰竭的藥物也有長足的進步。

造成心臟衰竭的原因

造成心臟衰竭的原因包括：缺氧性心臟病、高血壓性心臟病、心肌病變、心肌發炎、心瓣膜病變、先天性心臟病、心律不整、長期嚴重貧血、甲狀腺機能過度亢進、腳氣病、嚴重肺部疾病、糖尿病與老化等。瞭解原因是治療心臟衰竭很重要的步驟，故醫師在治療心臟衰竭時，不只緩解症狀，也會試著找出造成心臟衰竭的原因為何。

心臟衰竭7大常見前兆（按圖👇👇👇）

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慢性心臟衰竭有哪些症狀？

- 輕微運動時會感到呼吸急促，甚至躺臥都會感到呼吸困難。

- 身體感到異常疲累或虛弱。

- 下肢腫脹、身體水腫、體重逐漸增加。

- 出現頑固性咳嗽或氣喘，甚至帶有痰或血絲。

- 腹部腫脹出現腹水。

- 胃口不佳與倦怠感。

- 注意力不易集中或反應遲緩。



如果出現上述症狀時，需盡快到心臟科門診接受檢查，確定是否有心臟衰竭等疾病。

心電圖、胸部X光、心臟超聲波均可檢查心臟衰竭

一般我們可以利用心電圖、胸部X光檢查，確知病患心律與心臟大小，若胸部X光檢查發現有心臟擴大或肋膜積水現象，大多已有心臟衰竭。另外，心臟超聲波也是常用的檢查項目，用以量化、確認心臟收縮與舒張功能，並藉此檢查瞭解可能的心臟衰竭原因。若要進一步瞭解是否是有冠狀動脈血管疾病，就須再安排心導管檢查。

心臟衰竭的藥物治療

由於心臟衰竭牽涉到許多不同的生理機制，因此治療的策略會根據患者的狀況採取不同介入方式，常見的藥物包括：利尿劑、血管張力素轉化酶抑制劑（ACEI）、第二型血管張力素受體阻斷劑（ARB）、乙型阻斷劑（β­blocker）、毛地黃（digitalis），以及硝化甘油類等藥物。

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1. 利尿劑：

是治療心臟衰竭相當重要的藥物，作用是排除體內過多的水分，降低心臟負擔。許多急性心臟衰竭病患經過利尿劑治療後，症狀大多會大幅緩解。但過度使用利尿劑，容易造成身體內的電解質不平衡，也會加速腎功能衰竭，所以應定期追蹤血液離子濃度與適當調整劑量。

2. 血管張力素轉化酶抑制劑及第二型血管張力素受體阻斷劑：

長期使用可以降低病患的死亡率，減緩心臟衰竭進展的速度，除非有禁忌症（如服用後腎功能快速下降）或患者本身血壓過低，否則應盡量配合醫師指示服用此藥物。

3. 乙型阻斷劑：

臨床研究已證實可以減少心律不整發生的機率，降低病患的死亡率。

4. 毛地黃：

一種強心劑，長期使用可以增加心臟收縮的強度，特別是當病患合併有心房纖維顫動時，可使心臟跳動減慢，改善呼吸困難。但是此藥物需特別留意用量及當下自身的狀況，建議吃藥之前需先量測心跳次數，若每分鐘少於60次，則應告知醫師，以免毛地黃藥物中毒。

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心臟衰竭吃即食麵小心水分鬱積

心臟衰竭病患需多休息，減輕生理和情緒上的壓力，保持心情愉快，不可太勞累，以減輕心臟的負荷。同時要限制水分及鈉的攝取，食物中的鹽分不可過多，一天勿超過3至5公克（約一小湯匙），病人可利用鹽的代替品加入食物內，以取代餐桌上的調味鹽，使低鈉食物較為可口，但同時要注意，許多鹽的代替品含有鉀，因此使用時必須考慮腎臟的情況。

此外，水分一天不可超過1000至1500毫升，以免加重心臟負荷。許多病患會反覆入院，常常是因為飲水量沒有適當控制，吃高鈉食物（如即食麵），或使用止痛藥，都會造成過多水分鬱積或急性肺水腫。

輕度心臟無力可上班 1運動減少肺炎發生

輕度的心臟無力病人，仍可以照常上班，但是要減少身體的活動，尤其勞力性質的工作應盡量避免。而心臟嚴重無力的病人，應躺在床上休息，減少心臟的負擔，如果有呼吸困難的情形，也可採取氧氣的治療，以改善病患生活品質。除此之外，可將床頭調高減輕症狀。在床上應時常翻身，增加四肢的活動，而且要多做深呼吸運動，使肺部擴張，減少肺炎發生。

當病情改善時，在醫師的允許下，可以下床活動。平時需觀察有無下肢水腫，天天量測體重。若體重快速增加或需要端坐呼吸，應儘速告知醫師。出院後也務必按時服藥及規律回診。

心絞痛與心肌梗塞有何差異？（按圖👇👇👇）

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預防心臟衰竭更重要 及早藥物治療才能有效處理

心臟衰竭是一個嚴重疾病，預後並不比罹患癌症好，因此如何預防是重要課題。另外，如果臨床上出現下肢水腫、不明原因氣喘或運動能力明顯下降，都可以到心臟科門診接受檢查與治療。目前已經有許多藥物可以有效治療，因此千萬不要害怕就醫，及早面對問題，才能有效處理。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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