大S去世｜徐熙媛流感併發肺炎不治　醫揭症狀之外這指數可測病情

台灣演藝圈今最震撼新聞首推藝人大S徐熙媛罹患流感併發肺炎不治，各家醫院紛紛提醒民眾，流感並非一般感冒，可能引發肺炎、心肌炎或多重器官衰竭等嚴重併發症，已有多款智慧型手錶能偵測血氧濃度，若濃度低於90應趕快就醫。



台灣彰化縣員榮醫療體系員榮醫院急診處年假期間收治多名流感病人，幸好病人沒因春節忌疾諱醫，及時治療均已控制病情大為好轉，症狀較輕者已痊癒。台灣員榮急診處醫師王胤德表示，流感是流感病毒引起的急性呼吸道感染，常見症狀有發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛及咳嗽，部分患者可能因病毒直接攻擊肺部或細菌二次感染，演變為嚴重肺炎甚至導致呼吸衰竭。

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根據醫學研究，65歲以上長者、5歲以下兒童、糖尿病、心血管疾病、慢性肺病等慢性疾病患者、癌症病患、接受器官移植者等免疫功能低下者及孕婦，高風險族群罹患流感較容易產生嚴重併發症。

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王胤德說，流感病毒經由飛沫傳播，接觸受污染物品也可能感染，因此勤洗手、避免觸摸口鼻、戴口罩是基本防護措施，家中或周遭若有人確診流感，應佩戴口罩並避免過度接觸以降低被感染風險。

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接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，可降低感染與重症風險，王胤德建議高風險族群每年施打疫苗。民眾若出現高燒不退、劇烈咳嗽、胸悶、呼吸急促等症狀，或血氧濃度低於90的正常標準值，都應儘早就醫。

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