浴室｜「粉色污垢」竟是菌！可致肺炎、泌尿道感染　3招有效清除

浴室淋浴間使用一段時間後，地面和牆角磁磚可能出現粉紅色的污垢，而且還滑滑的，若赤腳踩在瓷磚上，可能滑倒發生危險。醫生指出，粉紅色污垢其實是「黏質沙雷氏菌」，喜歡潮濕的環境，免疫力不好的人容易感染，要避免這種細菌滋生的原則，是保持環境通風乾燥。



浴室淋浴間使用一段時間後，地面和牆角磁磚可能出現粉紅色的污垢，而且還滑滑的。（Canva）

抵抗力不佳 感染會引發泌尿道感染、肺炎、敗血症

台灣林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，黏質沙雷氏菌是一種伺機性病原菌，對健康的人沒有影響，但是對於慢性病、癌症患者等免疫力不佳、抵抗力弱的人來說，容易發生泌尿道感染、敗血症、肺炎等病症，醫院中有時也會在長期放置導尿管的病患身上發現。

有保健品業者指黏質沙雷氏菌會生存在人體的大腸內，因此推測浴室中所見到的黏質沙雷氏菌來源是人們在浴室洗屁股所留下的。這是否代表有接觸到排泄物才會造成黏質沙雷氏菌的傳播？顏宗海則表示並非如此，黏質沙雷氏菌並非只會存在於大腸，人體上其他地方也可能出現。

顏宗海表示，如果經細菌培養確定是黏質沙雷氏菌引起的感染，通常會使用抗生素治療，但是黏質沙雷氏菌可能有抗藥性，若使用一般的抗生素無效的話，需改用後線、更強效的抗生素才能治療。

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浴室保持通風乾燥 水管別漏水

顏宗海說，黏質沙雷氏菌喜歡生長在潮濕、有油脂的環境中，生長環境如果通風不良，黏質沙雷氏菌會長出粉紅色的生物膜，要避免黏質沙雷氏菌滋生，最好的方法是保持浴室通風、乾燥，平常定期檢視水管是否有漏水，以免造成地面潮濕、滋生病原菌和生物膜。

稀釋漂白水、小梳打粉、熱水沖刷都有效

如果發現浴室內已經長出粉紅色的黏質沙雷氏菌，顏宗海建議以稀釋漂白水或小梳打粉刷洗清除，高溫熱水也是有效的殺菌方式。

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