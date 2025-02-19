36歲影后身穿LV性感長裙「邊走邊掉爆米花」搞笑造型讓網民笑翻

撰文：TVBS新聞網
出版：更新：

36歲荷李活女星愛瑪史東（Emma Stone）一月初以「史上最短」的精靈短髮現身金球獎紅毯，引發話題。她16日晚間出席活動時，再次以驚人造型現身。她穿著紅色長禮服，禮服口袋塞滿爆谷。當她踩著高跟鞋走進會場時，爆谷也不斷從口袋掉下，讓許多網友笑翻，高呼「我也需要一件這種禮服」。

愛瑪史東穿著紅色長禮服，禮服口袋塞滿爆谷。（Reuters）
愛瑪史東穿著紅色長禮服，禮服口袋塞滿爆谷。（Reuters）

【圖輯】點圖放大看愛瑪史東「邊走邊掉爆谷」的畫面👇👇👇

向佐愛妻郭碧婷遇時裝車禍　短髮濃妝急速衰老　網民嘲撞臉石內卜

《People》報導，愛瑪史東與丈夫Dave McCary，16日晚間出席「Saturday Night Live」50週年慶祝活動。她穿著Louis Vuitton打造的紅色綁帶長禮服，禮服兩側口袋卻塞滿爆谷。她的手上也拿著紅白條紋的爆谷桶。她不時拿起爆谷送入口中，或與老公放閃互相餵食，成為這場活動的一大亮點。

愛瑪史東憑《星聲夢裡人》獲封奧斯卡影后。（《星聲夢裡人》劇照）

【相關圖輯】Emma Stone憑《星聲夢裡人》封后！你不知道的荷李活女神10件事（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+30

愛瑪史東的禮服也在網上掀起討論。許多網友驚嘆：

「太創新了」、「我也需要一件這樣的衣服」、「這是我最新的夢中禮服」、「所以禮服就該要有口袋」。

1975年開播的《Saturday Night Live》是美國熱門綜藝節目，其中諷刺時事和政治的短劇橋段獲得許多觀眾喜愛。愛瑪史東與丈夫Dave McCary和《Saturday Night Live》也有很深的淵源。愛瑪史東與Dave McCary在2016年相遇，她當年12月擔任《Saturday Night Live》主持人，Dave McCary則是該節目編導，愛瑪史東當時主演的短劇就是由Dave McCary所導演。

【同場加映】重溫16個「時裝車禍」Look　胡定欣麥明詩都上榜兩次？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+27
世紀同框！周杰倫穿透視裝出席DIOR巴黎時裝秀　合體這荷里活男神時裝大師Rick Owens與友人穿這樣逛紫禁城被驅趕：換普通衣服再來時裝雜誌拍出時裝災難？被指影到女神好樣衰　網民坦言唔識欣賞28歲女偶像遇「時裝車禍」　新碟人魚造型激似台灣便利店「網袋」領帶狂潮殺回來了？古板的領呔又登上各大時裝騷　由中產走進人群周子瑜失手遇時裝車禍「着長靴露出腳趾」網民狠批仲衰過着人字拖

延伸閱讀：

別只買衣服！NET「1商品」便宜又耐用　一票狂推：用10年了

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

Emma Stone 愛瑪史東
外國娛圈消息
時裝
時裝
Louis Vuitton
TVBS新聞網