36歲影后身穿LV性感長裙「邊走邊掉爆米花」搞笑造型讓網民笑翻

36歲荷李活女星愛瑪史東（Emma Stone）一月初以「史上最短」的精靈短髮現身金球獎紅毯，引發話題。她16日晚間出席活動時，再次以驚人造型現身。她穿著紅色長禮服，禮服口袋塞滿爆谷。當她踩著高跟鞋走進會場時，爆谷也不斷從口袋掉下，讓許多網友笑翻，高呼「我也需要一件這種禮服」。



愛瑪史東穿著紅色長禮服，禮服口袋塞滿爆谷。（Reuters）

愛瑪史東穿著紅色長禮服，禮服口袋塞滿爆谷。（Reuters）

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《People》報導，愛瑪史東與丈夫Dave McCary，16日晚間出席「Saturday Night Live」50週年慶祝活動。她穿著Louis Vuitton打造的紅色綁帶長禮服，禮服兩側口袋卻塞滿爆谷。她的手上也拿著紅白條紋的爆谷桶。她不時拿起爆谷送入口中，或與老公放閃互相餵食，成為這場活動的一大亮點。

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愛瑪史東的禮服也在網上掀起討論。許多網友驚嘆：

「太創新了」、「我也需要一件這樣的衣服」、「這是我最新的夢中禮服」、「所以禮服就該要有口袋」。



1975年開播的《Saturday Night Live》是美國熱門綜藝節目，其中諷刺時事和政治的短劇橋段獲得許多觀眾喜愛。愛瑪史東與丈夫Dave McCary和《Saturday Night Live》也有很深的淵源。愛瑪史東與Dave McCary在2016年相遇，她當年12月擔任《Saturday Night Live》主持人，Dave McCary則是該節目編導，愛瑪史東當時主演的短劇就是由Dave McCary所導演。

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