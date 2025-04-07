張學友巡演即將破紀錄　從鼻炎到RSV談嗓音變化：盼歌迷可以理解

張學友本周重返小巨蛋舉辦「60+」巡演，6日、第3場再度呼籲，盼大家別太介意他難得一見的性感聲音，更透露可能是RSV（呼吸道融合病毒）的後遺症，他說：「上次（2024年6月）不是中了嘛，那次之後到現在，突然會有這種情況。」顯得相當苦惱。



張學友本周重返小巨蛋舉辦「60+」巡演。（資料圖片／視覺中國）

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他前2場雖有破音、鼻塞，但不影響整體演出，真摯情感照樣讓全場如癡如醉，昨晚希望觀眾能多多包容，「我還是會盡全力為大家表演」，另提到2000年鼻炎發作當下，一度怕自己不能繼續唱歌，「我現在不怕！我知道雖然聲音有點性感，可是我是可以唱的，大家不要擔心，（你們）今天買票了對吧，也出不去，那就放開一點，享受今天的演唱會」，幽默逗樂全場。

昨晚是他的第228場「60+」巡演，即將突破上套巡演233場紀錄，至於粉絲敲碗唱上台北大巨蛋，他表示每個場館都有不同屬性：

「這個演唱會是比較適合在場館內去表演的，希望可以跟大家更親近一點，然後因為是一個整體的表演，大家可以看到每個環節清楚一點，希望大家可以理解，謝謝你們。」



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其實他前天首場也有提到，這次是出道以來的第10次巡演，希望每次都能展現不同的樣貌，讓觀眾看到不一樣的張學友。

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