《海角七號》男星涉嫌猥褻20歲男子被捕　惹同志疑雲現場被制服

44歲日本歌手中孝介，過去因電影《海角七號》爆紅。日媒指出，日本警視廳荏原署今（28）日依不同意性交嫌疑逮捕中孝介，他涉嫌在東京都品川一間澡堂，猥褻一名20多歲男子。



《讀賣新聞》報導，日本警視廳表示，中孝介於當地時間28日凌晨2點左右，在品川區的澡堂內，猥褻一名在休息室椅子上打瞌睡的20多歲男子。男子察覺後立刻壓制中孝介，請澡堂員工通報警方。據報導，男子與中孝介素不相識。

日本警視廳荏原署今（28）日依不同意性交嫌疑逮捕中孝介。（視覺中國）

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中孝介的經紀公司今日發表聲明，向受害者和粉絲致上歉意。他們聲稱目前聯絡不上中孝介，正在針對整件事進行確認。待確認結束後也將公布詳細狀況。

中孝介自鹿兒島縣奄美大島出身，2006年以歌手身份出道。他在2008年爆紅的台灣片《海角七號》客串演出日治時代老師和現代歌手，並為該劇演唱日文主題曲〈各自遠颺〉，被譽為擁有地表最溫柔歌聲的「日本情歌王子」，於2014年獲邀為台灣片《KANO》演唱主題曲。

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