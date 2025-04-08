娛圈好爸爸竟是色狼　胸襲女助手罪成緩刑5年急宣佈復出：對不起

藝人宥勝早前被指控曾對身旁女助理強吻、胸襲等性騷擾，遭到對方提告，一審依強制猥褻罪判刑8個月、二審則宣告緩刑5年，好爸爸與好丈夫形象一夕全毀，演藝事業重挫。上次公開露面還是2024年12月法庭外，昨（7）日他突然更新YouTube影片，宣布重啟頻道，並向外界誠摯道歉。



宥勝好爸爸與好丈夫形象一夕全毀。（IG@youshengwang）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 8

回顧案情，宥勝遭爆2016年間至少對3名女子性騷擾，甚至還被控曾跨坐在1名女子大腿上強吻撫摸、趁著酒醉胸襲、解內衣揉胸等行為，形象一落千丈。3名女子同時指控宥勝涉嫌性騷擾，但她們後來均表示不願提告，全案在屬告訴乃論的性騷擾部份檢方不起訴。

宥勝2月底現身北檢繳錢時，並未回應復出的傳聞，但昨日不知為何，突然在個人YouTube頻道《宥勝去哪兒》身著白色襯衫現身，影片一共20分鐘25秒，前2分40秒都是宥勝的道歉聲明，隨後播放的則是最新影片的内容。

【相關圖輯】宥勝認性騷擾 10年前與型男溫昇豪濕吻卻現生理反應 性取向成謎（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

宥勝YouTube影片全文如下：

大家好我是宥勝，很久沒有拍影片了，因為某些因素，最近我打算重啟我的頻道，只是在影片正式開始之前，我覺得有些話，想要先對大家說。



過去這段時間，因為我曾經做過不好的事，所以我受到司法的審判，也受到法律的制裁。關於這件事，我想要很真誠的分享，如果犯了法就應該要努力負責、努力面對，而犯了錯，最重要的事只有真心懺悔、努力改過、永遠不要再犯。

我想沒有什麼事比這個更重要，所以我非常感謝法官給我機會，讓我重新悔改，而我現在的日子，也就是依照檢察官的指示，努力的去完成所有我該承擔的義務。例如，我要每一兩個禮拜定期到不同單位去報到，還有一些指定的課程我必須去完成、學習和治療，我必須付出這些代價，讓自己變得更好，才可以好好回饋社會。

【相關圖輯】娛圈性騷擾｜中居正廣疑咬甩受害者乳頭「性侵過程全曝光」爆料者：硬上後門（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

那為什麼我想重啟這個頻道，因為接下來4/22世界地球日，台灣會發起一個非常棒的公益冒險，這件事我很想跟大家分享，所以就覺得藉著這個機會，我想要繼續分享我所有看到的夢想和故事。

當然我明白會有很多人不認同，以及不想再看到任何關於我的訊息，我都尊重也虛心接受，但可能要麻煩你按下暫停鍵，把我封鎖或是用任何你想要做的方式去表達，我都會接受，但如果你願意繼續看下去的話，你是個熱愛海洋或是喜歡冒險、喜歡遠征的，這個影片不會讓你失望，但最後我想要跟所有影片的觀眾以及所有曾經非常相信宥勝的你說，對不起，我真的讓你們失望了，但從今以後，為了我自己、為了我的孩子、也為了你們，我會非常努力去成為一個更好的人，謝謝你們繼續願意看我的影片，謝謝。

延伸閱讀：

施俊吉獻策「用匯率抗關稅」 看好蔡英文率團赴美談判

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】