廣末涼子襲擊醫護　車禍前失常舉動曝光被質疑用藥　藥檢結果出爐

廣末涼子7日晚間在高速公路發生車禍，緊急送院後，8日凌晨在醫院裡對一名37歲的女性護士多次踢踹並抓傷，被警方以現行犯逮捕，而她也在警局拘留所度過一夜，9日下午被移送至地檢署。



據日本媒體報導，日本時間下午2點，廣末涼子被帶上一輛白色的調查車，從靜岡縣警濱松西署出發，要將她移送至靜岡地檢濱松支部，不過車內被深色窗簾等遮擋，無法看清坐在後座的人，後座的人也無法看清外面，現場有超過100名媒體記者聚集。

廣末涼子7日晚間在高速公路發生車禍。（X圖片）

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由於廣末涼子因為車禍前就出現大聲喊叫，碰觸他人身體等異常舉動，在警察訊問時也是持續表現出不安情緒，例如大聲喊叫，或是捲縮身體拒絕交談，因此警方對她進行藥檢，初步結果是陰性。

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廣末涼子移送到地檢署後，若檢察官向法院申請羈押，法院認定有逃亡風險或湮滅證據的可能，則會裁定羈押10天。如果法院不准羈押，她將立即被釋放，警方則會改以任意調查方式進行。

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