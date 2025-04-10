娛圈最強爸爸育兒經 面對6歲兒死守底線 周末才可吃零食玩手機
撰文：聯合新聞網
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張孝全、薛仕凌、婁峻碩、李沐、小春等人日前出席《器子》西門町封街首映會，張孝全在片中為愛女復仇變身「最強爸爸」。戲外他是一個6歲兒子的爸，他笑談：「我對兒子有一些底線，不能說謊還有不能沒有禮貌，周末才能吃零食用3C（山電子產品）。」
張孝全在《器子》有很多刑求場面，被列為輔導級，兒子當然不能觀賞，他說：「兒子有看過一些我年輕時期的作品，會指著電視說『爸爸在電視上』，但我都會跟他說不要在學校說爸爸在做什麼，就說『沒有在做事』。」他也分享兒子最愛《幪面超人》，但應該沒有機會演出。
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《器子》劇組日前舉辦封街活動，許多演員來說也勾起了青春記憶。婁峻碩表示，自己從小夢想能在西門町封街辦活動，原以為會是唱片簽唱會：「沒想到電影先幫我實現了！」李沐則說：「以前有遇過在新光三越前舉辦的簽唱會，這次能在西門町首映，真的很難得。」首次參與電影演出的小春也開心表示：
「第一次封街，很興奮！而且是跟這麼多優秀的演員一起。我還是個菜鳥啦！」
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張孝全也回憶自己年輕時就在西門町混：「這還是我第一次在這邊封街首映。」婁峻碩笑說：「以前姐姐們都會說，張孝全在這裡學滑板！」張孝全聽聞則笑說：「現在不滑了啦，太容易受傷。」《器子》是張孝全與薛仕凌的首次合作，薛仕凌感性表示：
「這是我拍過命運最坎坷的一部作品，不只是角色，連幕前幕後團隊也都很辛苦。有停拍、有重啟，很多都是我以前沒遇過的事，真的很感恩這一切都順利完成。」
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