35歲女星認未婚懷孕「早與舊愛分手」圈中好友被問爸爸身份咁回應
撰文：聯合新聞網
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鬼鬼吳映潔今（10）日突然在社群po出孕肚照和嬰兒小腳照，宣告寶貝女兒誕生，讓許多粉絲驚喜。而外界也相當好奇孩子爸爸的身份，有媒體求證她的好友炎亞綸，他則透過經理人回應。
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據《ETtoday星光雲》報導指出，炎亞綸被問到是否有話祝福、吳映潔孩子爸爸身份？炎亞綸透過經理人回應：
「一切祝福，最親愛的妹妹實現了她的願望。」
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據悉，吳映潔2022年傳出與禾浩辰傳分手，去年6月被問到感情狀況時稱自己單身，更希望未來另一半是無話不談的人。
吳映潔今天無預警宣布生女兒當媽的消息，外界紛紛好奇孩子爸爸身份。她稍早也在社群平台公開回應婚姻現況：
「我沒有結婚，不要再問了。」
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