昔日男神娶「最美空姐」首度公開女兒照片　網民：原來長這麼大

台灣男星潘瑋柏2020年與「大陸最美空姐」宣云結婚，小倆口對私生活極度低調，昨（12日）宣云在IG首度分享與女兒的互動，母女同框亮相引起討論。



潘瑋柏的妻子宣云12日在IG發文寫下「和小可愛的新年」並附上2張照片（IG@lunaaay__）

潘瑋柏的妻子宣云12日在IG發文寫下「和小可愛的新年」並附上2張照片（IG@lunaaay__）

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潘瑋柏的妻子宣云12日在IG發文寫下「和小可愛的新年」並附上2張照片，只見她和寶貝女兒玩親親，母女之間的互動親膩，雖然潘瑋柏沒在照片中，但他仍在社群回應3顆愛心。

男星潘瑋柏近來身材常被調侃發福。（小紅書截圖）

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該貼文曝光後，引起許多網友熱議，紛紛留言：

「好有愛的畫面」、「原來潘帥有這麼大女兒啊」、「好大了」、「肯定是大美女！嫂嫂多拍」。



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