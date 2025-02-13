昔日男神娶「最美空姐」首度公開女兒照片 網民：原來長這麼大
撰文：中天新聞網
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台灣男星潘瑋柏2020年與「大陸最美空姐」宣云結婚，小倆口對私生活極度低調，昨（12日）宣云在IG首度分享與女兒的互動，母女同框亮相引起討論。
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潘瑋柏的妻子宣云12日在IG發文寫下「和小可愛的新年」並附上2張照片，只見她和寶貝女兒玩親親，母女之間的互動親膩，雖然潘瑋柏沒在照片中，但他仍在社群回應3顆愛心。
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該貼文曝光後，引起許多網友熱議，紛紛留言：
「好有愛的畫面」、「原來潘帥有這麼大女兒啊」、「好大了」、「肯定是大美女！嫂嫂多拍」。
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