昔日男神如今44歲變暖男爸爸　親揭與8歲女互動：會講故事給她聽

陳冠希在台北民生社區開設全新潮流咖啡廳「CAFEAO」，昨（25）盛大開幕，他花數個月籌備這家店，坦言要試飲品、規劃店內動線，是一件不容易的事，笑稱「做衣服簡單多了」，咖啡廳未來幾周都會舉辦活動，身為主理人的他將會親自坐鎮參與，若粉絲要求合照是否會來者不拒？他笑說：「只要有禮貌都可以，我為什麼要拒絕？」



陳冠希日前在香港與梁朝偉、劉嘉玲夫妻同框。（IG@edisonchen）

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陳冠希受訪時8歲愛女Alaia全程在旁觀看，訪問空檔更會跑到爸爸身邊，父女感情超好，他也透露平時會講故事給女兒聽，這間店的選址也考量到環境，對面就是公園綠地，他這幾個月會常常待在台北，有時間都會帶著女兒到處跑。問及開咖啡廳籌備多久？他表示：光試喝品項就花了2、3個月：「過程中發現想法不一樣，花很多時間和本地的師父討論，滿困難的其實。」至於成本花費，陳冠希笑說自己不知道，要問在台灣的合作夥伴。

他私下時常在東京中目黑一帶被粉絲偶遇，問及是否都願意跟粉絲拍照？他笑說：「只要不要偷拍就行，通常你看到我罵人，是因為他們偷拍在先，拍完之後才問我能不能和我拍照，你都不尊重我了我幹嘛要尊重你？」他笑稱通常遇到有禮貌地粉絲，10個有9個他都會答應合照，至於剩下的那一個人為什麼會拒絕？他則表示：

「我也是人嘛！有時候可能我那天狀態不好呀。」



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而他的好友周杰倫也有開飲料店，是否會約對方來品嚐？陳冠希笑說：「他剛剛才發短信給我，問我開咖啡店的事，我說沒有記者的時候，你可以來。」而日前他在香港與梁朝偉、劉嘉玲夫妻同框，讓人夢回經典作品《無間道》場景，未來是否會有機會再合作？陳冠希笑說：

「我們就是朋友，我會和很多藝人朋友碰面，梁朝偉是我的偶像，只要他約我去哪我都會去！」



陳冠希在台北民生社區開設咖啡廳，昨日盛大開幕。（TVBS授權使用／黃城碩攝）

陳冠希愛女超黏爸爸，訪問空檔都待在爸爸旁邊。（TVBS授權使用／黃城碩攝）

陳冠希直言開咖啡廳相當困難，做衣服比較簡單。（TVBS授權使用／黃城碩攝）

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