楊丞琳登TVB曬廣東話「深情告白香港」網民不領情：口音像廣西人

楊丞琳先前曾因「吃不起海鮮」、「小阿妹」、「河南人愛騙人」等發言惹怒不少台灣網友。近來她忙著世界巡迴演唱會《LIKE A STAR》，她接受「TVB娛樂新聞台」訪問時，表示父母都是廣東人，還用粵語對著鏡頭分享演唱會的細節，不過影片一出卻引來網友熱議！



楊丞琳表示「對我來說香港是一個好… 好親密的地方」深情告白香港。（Youtube@TVB娛樂新聞台）

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楊丞琳事隔7年再度在香港開唱，她近日接受「TVB娛樂新聞台」訪問時，坦言「廣東話是我生命中的一部份」，原因是因為爸爸、媽媽是廣東人，教她說廣東話：「雖然我不是講得很好，不過我覺得我跟廣東話是好近的。」主持許文軒（Edmond ）還誇讚她廣東話沒退步，她則開心笑說：「有啊！」強調平常沒機會練習，就連與媽媽也鮮少說廣東話，所以都是利用廣東歌來練習廣東話。

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影片一出，引來大批網友熱議：

「啥？爸媽都是廣東人，為什麼在台灣呢？」

「感覺她講廣東話很用力，就很奇怪」

「口音很像廣西人講的廣東話」

「我一直以為她祖籍是廣西」

「爸媽都是廣東人，但台灣腔入侵得很徹底」

「口音那麼差，還說好近好近」



但也有網友出來替楊丞琳說話：

「粵語警察真的夠了，要是換成一個外國人在說粵語，就會變成猛誇」

「人家重視廣東話已經很好了，不像現在一些本地小孩，說都不願意說」。



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