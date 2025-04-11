楊丞琳登TVB曬廣東話「深情告白香港」網民不領情：口音像廣西人
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
楊丞琳先前曾因「吃不起海鮮」、「小阿妹」、「河南人愛騙人」等發言惹怒不少台灣網友。近來她忙著世界巡迴演唱會《LIKE A STAR》，她接受「TVB娛樂新聞台」訪問時，表示父母都是廣東人，還用粵語對著鏡頭分享演唱會的細節，不過影片一出卻引來網友熱議！
【圖輯】點圖放大看更多楊丞琳靚相👇👇👇
+22
楊丞琳事隔7年再度在香港開唱，她近日接受「TVB娛樂新聞台」訪問時，坦言「廣東話是我生命中的一部份」，原因是因為爸爸、媽媽是廣東人，教她說廣東話：「雖然我不是講得很好，不過我覺得我跟廣東話是好近的。」主持許文軒（Edmond ）還誇讚她廣東話沒退步，她則開心笑說：「有啊！」強調平常沒機會練習，就連與媽媽也鮮少說廣東話，所以都是利用廣東歌來練習廣東話。
【相關圖輯】她們竟是好姊妹 五對意想不到的圈中閨蜜 丫頭答應賺錢養「她」（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+13
影片一出，引來大批網友熱議：
「啥？爸媽都是廣東人，為什麼在台灣呢？」
「感覺她講廣東話很用力，就很奇怪」
「口音很像廣西人講的廣東話」
「我一直以為她祖籍是廣西」
「爸媽都是廣東人，但台灣腔入侵得很徹底」
「口音那麼差，還說好近好近」
但也有網友出來替楊丞琳說話：
「粵語警察真的夠了，要是換成一個外國人在說粵語，就會變成猛誇」
「人家重視廣東話已經很好了，不像現在一些本地小孩，說都不願意說」。
【同場加映】楊丞琳出道20周年促成4 in Love重組 MV畫面神還原凍齡毫不違和（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+56
淨係知Cartier？精品結婚戒指10品牌推介 周杰倫、楊丞琳同牌子鮑魚遊戲2｜暗黑楊丞琳演AV版魷魚床戰黑人 苦笑：視覺張力可怕靠「鬆弛感」從淘汰到熱搜第一 楊丞琳《歌手2024》突圍賽再出發明星穿搭｜台票選「最時尚女星」排名 蔡依林、楊丞琳三甲不入？歌手2024｜楊丞琳食螺絲又唱漏歌詞！表現不如預期慘遭淘汰吐心聲
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】