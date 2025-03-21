淨係知Cartier？精品結婚戒指10品牌推介　周杰倫、楊丞琳同牌子

「婚戒」不只是訂下終身承諾的信物，更是象徵愛情歷久彌新的印記。在精緻工藝與極致美學的結合下，每一只鑽戒皆承載著無數動人的愛情故事。



從象徵純潔愛戀的經典單鑽，到充滿個人風格的獨特設計，頂級珠寶品牌紛紛以極致鑽石工藝，打造出令人心動的婚戒系列。無論是鑽石切割的光影流轉，或是戒台設計的巧思運用，每一枚婚戒都以不同方式詮釋著「永恆」的意義。以下，我們為你精選了10大精品珠寶品牌的結婚鑽戒，讓準備步入婚姻殿堂的戀人，找到專屬於自己的愛情信物。

10大婚戒珠寶品牌精選，眾多名人同款，從品牌特色和理念介紹助你找到專屬的結婚鑽戒（點擊放大瀏覽）▼▼▼

10大求婚戒指精品品牌推介（Chaumet官網；01製圖）

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1. Harry Winston

當愛情足以匹敵最璀璨的鑽石，那麼Harry Winston便是最佳見證者。這位被譽為「鑽石之王」的品牌，只選用頂級無色等級的珍稀美鑽，並以鉑金鑲嵌，確保光線能夠無阻折射出璀璨光彩。無論是枕形、祖母綠切割，或是浪漫的水滴形設計，每一枚Harry Winston婚戒皆似夜空中最明亮的星辰，守護愛情的純粹與閃耀。當李榮浩以一只HW鑽戒向楊丞琳求婚時，也象徵著他願以最珍貴的鑽石，圈住兩人一生的誓約。

2. Chaumet

若將愛情比作帝王與皇后的誓約，那麼Chaumet無疑是締結這場婚姻盛宴的御用珠寶師。自1780年起，Chaumet便為法國皇室打造無數象徵權威與愛情的皇冠，而品牌的Joséphine Aigrette系列婚戒，亦承襲此皇家精神，以優雅的皇冠造型，為愛情賦予尊榮之意。八角形蜂巢設計的Bee My Love系列，則以大自然的秩序象徵婚姻的穩固與和諧。如此浪漫的意象，也難怪周杰倫、昆凌等名人皆選擇Chaumet為終身之約見證。

3. Cartier

Cartier的紅色珠寶盒，不僅承載著頂級工藝，也裝滿了每一位新娘的夢想。其經典的Solitaire 1895訂婚鑽戒，以簡約而極致的四爪鑲嵌，將主鑽光芒發揮到極致，為無數愛情寫下序章。這一經典款式，更是摩納哥王妃葛麗絲與台灣女星陳庭妮的愛情見證。當心愛之人單膝跪地，從Cartier的紅盒中取出那顆璀璨鑽戒，便是將愛與承諾封存在永恆之中。

4. Boucheron

法國高級珠寶品牌Boucheron以獨特的雕刻技藝與設計見長，讓每一枚戒指都像是來自巴黎左岸的一首情詩。Quatre系列，以四種不同金屬交織而成，象徵婚姻中的不同面向彼此交融；而Beloved系列則以經典四爪鑲嵌，讓鑽石如夜空中的明月，靜靜見證戀人間的相守。林依晨結婚時，選擇的正是Boucheron婚戒，以低調卻深刻的藝術風格，書寫獨一無二的愛情故事。

5. Bvlgari

以意大利古羅馬美學為根基，Bvlgari在婚戒設計上融合建築線條與極致工藝，為愛情賦予獨特的詮釋。B.zero1系列，以古羅馬競技場為靈感，象徵愛情堅不可摧的結構；Serpenti系列則以靈蛇纏繞的造型，詮釋纏綿悱惻的愛戀。而圖中的Incontro d'Amore鑽戒，則象徵著承諾與忠誠。正因如此，舒淇與馮德倫也是選擇Bvlgari作為結婚戒指，讓意式浪漫化作指間的恒久印記。

6. De Beers

「鑽石恆久遠，一顆永流傳。」De Beers不僅是鑽石界的權威，更是無數戀人夢想中的婚戒品牌。品牌以人工精挑細選天然鑽石，每一只DB Classic系列婚戒，皆象徵著愛情的純粹與珍貴。吳奇隆與劉詩詩，便是以De Beers鑽戒互許終身，更特別刻上「576」與「644」的愛情密碼，讓婚戒不只是飾品，而是兩人情感的具象化見證。

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7. Graff

英國頂級珠寶品牌Graff，以精湛的切割技藝，讓每一顆鑽石展現最完美的光影變化。品牌提供梨形、心形、祖母綠切割等多種獨特鑽石選項，使婚戒宛如藝術品般獨一無二。品牌的Paragon鑽戒以略為收窄的修長鉑金環圈，配上唯美的四爪鑲嵌，以及中央的圓形明亮式切割鑽石，簡而不凡。閃耀奪目Graff的作品，是獻給那些渴望愛情也追求極致美感的戀人，讓每一只婚戒，都成為愛的專屬印記。

8. Tiffany & Co.

提起求婚鑽戒，從那只「小藍盒」中拿出的Tiffany & Co.的六爪訂婚戒指，無疑是許多人心中的夢幻之選。簡約而經典的六爪設計，使鑽石宛如懸浮於指間，每個角度皆能折射耀眼光芒。當霍建華向林心如求婚時，他選擇的正是象徵經典愛戀的Tiffany鑽戒，為兩人締造永恆浪漫的誓約。

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9. Piaget

於你而言，經典的圓鑽、梨形或祖母綠切割鑽石太過常見了嗎？那不妨參考看看這款玫瑰花鑽戒！Piaget以精湛的瑞士製錶工藝聞名於世，其婚戒設計亦承襲品牌對於細節與創意的極致追求。這款富有浪漫詩意的玫瑰指環，以依芙伯爵玫瑰為靈感來源，呈現出含苞待放的玫瑰花蕾，栩栩如生的密鑲美鑽花瓣，襯托出晶瑩剔透的中央美鑽，猶如凝結在花朵上的朝露般，珍貴而迷人。正因如此，許多明星如吳姍儒、許孟哲夫婦等，皆選擇Piaget作為婚戒，讓愛情隨時間流轉而愈發燦爛。

10. TASAKI

除了歐美頂級珠寶品牌外，來自日本的TASAKI也是婚戒首選之一。品牌以珍珠與鑽石並重的細膩工藝，展現日式極簡與精緻之美。TASAKI對於原石的挑選與切割工藝極為嚴苛，確保每一顆鑽石皆能呈現最純淨光芒。像是圖中這款Piacere系列鑽戒，名稱便是取自意大利語中的「喜悅」之意，戒環部份以品牌經典的18K櫻花金，搭配六爪鑲嵌設計，將鑽石溫柔托起，展現出與眾不同的優雅風韻，推薦給喜愛簡約日式美學的準新娘。

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