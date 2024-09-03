明星穿搭｜台票選「最時尚女星」排名　蔡依林、楊丞琳三甲不入？

Dappei 先前做的「最會穿女明星」票選結果出爐囉，每位都才華洋溢、還是穿搭高手！



各種穿衣風格讓人看了好過癮，現在就來看看你心目中的偶像有沒有在榜上！

「最會穿女明星」票選排名結果（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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No.7 曾之喬

喬喬一直都是個好感度很高的女星，不知道聊姊的頻道大家都看了嗎？女生們看完應該都會很有感！她的穿搭簡約不失質感，一般人都可以駕馭，微辛、氣質、個性 ⋯⋯ 就看自己喜歡哪一種！

No.6 魏如萱

本次票選魏氏姊妹都上榜了！她的私服大多偏向簡約休閒風，相當清新耐看。兩姐妹不只很有音樂才華，穿搭也都各有味道！

No.5 楊丞琳

楊丞琳總是不定時在社群上分享她的 #ootd，男孩感、幹練、氣質風都難不倒她，因為與平價網購品牌 Pazzo 合作，讓人更覺得明星穿搭也可以很親民。

No.4 蔡依林

無論是基本款還是誇張舞台裝，Jolin 總是能輕鬆駕馭各種造型，搭編很喜歡看她比較霸氣的穿搭，完全抵擋不住強悍女王氣息！

No.3 9m88

9m88 除了在歌唱領域備受矚目外，她的復古穿搭也令人印象深刻！利用高腰褲、背心及鮮豔配色搭配出懷舊造型！

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No.2 黃路梓茵

Lulu 自然不做作的主持風格相當受到觀眾的喜愛，她私下穿搭比較日系，經常使用「上寬下窄」的搭配法來拉長比例。

No.1 魏如昀

還記得《星光大道》初次登台時，魏如昀第一眼就給人強烈自我特色，不管對於生活或是穿著，她總是強調「必須知道自己想要的樣子」！穿搭中性卻不失氣質，連許多男星都稱讚她很潮！

Dappei 結語：

每個真的都是高衣Ｑ明星！不只能看到偶像的創作、節目，連穿搭也能好好和他們學習一番，雖然還有很多遺珠，搭黨們也別太灰心，心目中的第一名是不會被取代的！



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原文：「最懂穿女明星」出爐！曾之喬、LULU、9M88 都上榜，第一名獲得壓倒性勝利，你的穿搭指標上榜了嗎？

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】