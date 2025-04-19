林志玲同框Anne Hathaway！兩人相差8歲完全看不出？真實狀態曝光

「台灣第一名模」林志玲，近期受邀出席Ralph Lauren秋冬時裝騷，而她也和同場出席的荷里活女星Anne Hathaway合影留念，兩人逆齡的神仙狀態，令不少人嘆為觀止。



林志玲放下一頭長直髮，身穿品牌小背心和白色寬褲，加上高挑的身材，完美展現高貴典雅的氣質，與日前在巴黎街頭的性感狂野風格完全大相逕庭。

林志玲與Anne Hathaway同框合影。（IG@chiling.lin）

而同場的女神Anne Hathaway則綁起高馬尾，著用淺棕色風衣外套，搭配白色上衣及刷破的亮片長褲，散發出帥氣俐落的氣場。

+ 2

不僅如此，兩人更同框合影留念，即使Anne Hathaway比林志玲小8歲，但兩人比肩而站時，卻完全看不出年齡差。

而照片曝光後也在網路上掀起熱議，網友紛紛留言：

「連站在安旁邊都覺得志玲姊姊怎麼可以那麼好看」、

「我覺得志玲真的美翻，而且40+卻保養得超好」。



【圖輯】點圖放大看更多林志玲靚相👇👇👇

+ 20

延伸閱讀：

直擊／男神山下智久現身台灣！與周董Chill滑滑板車暢行永康街

中孝介涉猥褻男性「不起訴處分」 未來動向？公司發聲說明

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】