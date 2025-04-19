林志玲同框Anne Hathaway！兩人相差8歲完全看不出？真實狀態曝光
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
「台灣第一名模」林志玲，近期受邀出席Ralph Lauren秋冬時裝騷，而她也和同場出席的荷里活女星Anne Hathaway合影留念，兩人逆齡的神仙狀態，令不少人嘆為觀止。
林志玲放下一頭長直髮，身穿品牌小背心和白色寬褲，加上高挑的身材，完美展現高貴典雅的氣質，與日前在巴黎街頭的性感狂野風格完全大相逕庭。
而同場的女神Anne Hathaway則綁起高馬尾，著用淺棕色風衣外套，搭配白色上衣及刷破的亮片長褲，散發出帥氣俐落的氣場。
+2
不僅如此，兩人更同框合影留念，即使Anne Hathaway比林志玲小8歲，但兩人比肩而站時，卻完全看不出年齡差。
而照片曝光後也在網路上掀起熱議，網友紛紛留言：
「連站在安旁邊都覺得志玲姊姊怎麼可以那麼好看」、
「我覺得志玲真的美翻，而且40+卻保養得超好」。
【圖輯】點圖放大看更多林志玲靚相👇👇👇
+20
50歲凍齡女神「驚人近況」曝光 網友法國巧遇驚嘆：無死角大美女網傳央視林志玲18歲走光照 比堅尼一位置鬆脫 不慎露出敏感部位林志玲睽違6年後再登春晚 更預告待兒子上學後會：我將光芒再現大S徐熙媛去世｜林志玲凌晨二度哀悼摯友 IG發6字惹哭無數網民具俊曄不捨大S離世每日赴金寶山悼念 「她」喪女20年暖心開導S媽淡出女星嫁男神10年突怨「家家有本難唸的經」傳婚變 首發聲闢謠
延伸閱讀：
直擊／男神山下智久現身台灣！與周董Chill滑滑板車暢行永康街
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】