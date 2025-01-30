林志玲睽違6年後再登春晚　更預告待兒子上學後會：我將光芒再現

大年初一，林志玲受邀登春晚，她睽違6年再度公開獻唱〈跟著感覺走〉，希望帶給大家歡樂正向好心情。她也透露兒子「小寶貝」將上幼稚園，「生活上也慢慢找回一點自己的時間和步調。工作上有收到一些很好的提案，也許幕前或幕後，希望持續讓自己可以有著認真努力的光芒。」預告將積極開工。



志玲氣質登春晚。（微博@林志玲）

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志玲姊姊近年生活重心多以家庭為主，曾出席活動時一度鬆口表示「會以家庭為主」，讓不少粉絲心碎以為她將引退，但前年底她參與金馬獎頒獎、去年中赴日本開球，在忙碌的家庭生活中，仍不時穿插工作，與粉絲見面。

今年春節，她提前受邀為北京電視台春晚與姚晨合唱〈跟著感覺走〉，距離上次公開演唱，已是6年前的華語榜中榜頒獎典禮，好在她與姚晨的搭配很有默契，當天彩排接著直接演出，「演唱當下，觀眾也很熱情，所以就跟著感覺走了。

希望在新年佳節，透過我們的表演，能帶給大家歡樂和正向的好心情，讓一年有個很好的開始。」跟著感覺走的意念，正象徵了她對於演藝事業的熱情依然躍躍欲試。

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志玲姊姊透露過年會陪伴家人度過，「大家一定都有同樣感受，每年過得越來越快，能珍惜相處時間就要多珍惜。」她提到3歲兒子對每件事都充滿好奇，

看著他發著光的雙眼，詢問著每一個為什麼，嘗試著每一個我可以。我也會提醒自己永保好奇心去探索這個世界。

森志玲與姚晨合唱。（微博）

2025年新計畫，志玲姊姊說：「兒子要上幼稚園了，所以生活上也慢慢找回一點自己的時間和步調。工作上有收到一些很好的提案，也許幕前或幕後，希望持續讓自己可以有著認真努力的光芒。希望更從容享受生活，有好的飲食和運動的習慣。」另外，志玲姊姊慈善基金會所製作的心理健康課程，已走入幾十間學校為同學們上課服務，未來會持續深耕，希望心理健康課成為學生們人生的必修課。

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