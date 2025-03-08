50歲凍齡女神「驚人近況」曝光 網友法國巧遇驚嘆：無死角大美女
撰文：聯合新聞網
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現年50歲的「台灣第一名模」林志玲在2019年與日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA結婚，兩人育有一子，婚後林志玲也漸漸將生活重心放在家庭上。
而近日就有網友在法國羅浮宮巧遇神似林志玲的人，形容她是真正無死角的大美女。對此，林志玲本人也在個人小紅書上更新了相同穿搭的照片，且IP位置顯示法國，也間接承認自己就在法國。
有網友在法國羅浮宮巧遇一名戴著紳士帽、身穿黑色長皮衣的高挑女子，外型氣質出眾且樣貌激似林志玲。另外一名網友也捕捉到正在看展的林志玲，讓他驚嘆：「特別有氣質、特別美，經過的時候身上還香香的，真正的無死角大美女。」
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而在不久後，林志玲於小紅書上發出近照，畫面中的穿搭與路人捕捉到的一模一樣。而林志玲透露，自己會曬出照片是因為找回小紅書的密碼，「慶祝找回我的小紅書帳號，密碼找到了！誰懂我的快樂，感謝全世界」。
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