大S徐熙媛去世｜林志玲凌晨二度哀悼摯友　IG發6字惹哭無數網民

【大S徐熙媛去世／離世】大S驚爆因流感併發肺炎離世，享年48歲，演藝圈好友昨（3）日也紛紛發聲哀悼！林志玲昨天早上得知消息後先是透過經紀人向媒體回應，而今天凌晨她忍不住悲傷，突然在IG上難過寫下6字，內容惹哭網友。



大S驚爆因流感併發肺炎離世，享年48歲，演藝圈好友昨（3）日也紛紛發聲哀悼！（視覺中國）

【圖輯】點圖放大看更多林志玲靚相👇👇👇

+ 20

林志玲昨天早上接到消息後相當難過，更透過經紀人向台媒《聯合報》回應：

「大S的離世令人震驚與惋惜，她獨特的氣質與才華，陪伴我們度過無數時光，無論是螢幕上的精湛演出，還是她真摯而堅定的人生態度，都讓人印象深刻。願她在另一個世界安息，無憂無懼，願她的家人能夠堅強度過這段艱難的時刻。我們會永遠記得她的美好，一路好走。」



【相關圖輯】大S徐熙媛去世｜流感可致命！症狀有什麼？哪些人需要接種疫苗？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

今天凌晨，林志玲再次發聲，在IG發布黑底白字，並寫下：「真的太心痛了」短短6個字內容惹哭網友，底下網友紛紛留言表示：

「新聞我也看哭了 真的好難過」、「好好陪小S，給她溫暖，當她姊姊」、「請好好陪伴小S她需要你」、「請志玲姐姐一定要好好陪小S，真的很怕她承受不住自己也垮了」、「所以姐姐，你一定要注意好自己的身體，其餘的不重要」。



【相關圖輯】大S徐熙媛9年前逃過死劫 今年「逢9」躲不過 沒生第3胎原因曝光（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

延伸閱讀：

大S驟逝！葛斯齊「沒發文哀悼」遭批冷血 無奈洩心聲：請尊重我的決定

國際媒體報導大S徐熙媛病逝 稱死訊震撼台灣與中國

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】