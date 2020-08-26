【新蝙蝠俠】認唔出企鵝人係哥連費路　網民︰不過可以再整醜啲

日前舉行的DC FanDome播出新版《蝙蝠俠》（The Batman）的前導預告，主角「蝙蝠俠」由《吸血新世紀》系列以及《TENET天能》的羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）擔正，預告釋出後被指新版《蝙蝠俠》極為黑暗，主線都會圍繞在「復仇」以及「謊言」之中，其中都有不少角色相繼露面，當中扮演反派的「企鵝人」令人完全想不起他的真正型佬樣！

這個版本的《蝙蝠俠》將會極黑暗。（影片擷圖）

戲中反派「企鵝人」Oswald Cobblepot由哥連費路（Colin Farrell）出演，他是葛咸城的犯罪首腦之一，因毀容導致長相似企鵝，所以有「企鵝人」之稱，導演Matt Reeves曾提及戲中該角色並不喜歡這個綽號。

完全認唔出「企鵝人」就係哥連費路。（影片擷圖）

另外哥連費路為了該角特意增磅，更在演出時以加上特技化妝，令到看起來更邪惡、更似反派，而睇到他造型後，網民都有留言表示︰「真咩？佢性感起上嚟可以好性感，但醜起上嚟點解可以咁醜」、「好可惜，被弄成那麼醜」、「造型應該誇張少少就好啦！」、「完全認唔出！但覺得可以再整醜d（啲）」等等。

點擊睇哥連費路型佬樣：