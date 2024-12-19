湯唯田雨曾熱戀3年一度論及婚嫁　分手原因被懷疑同《色戒》有關

梁朝偉曾和湯唯2007年在李安執導的電影《色，戒》大膽演出情慾戲，糾結的情感讓梁朝偉一舉拿第44屆金馬獎影帝。當年由於片中「迴紋針體位」實在太逼真，至今仍有不少影迷懷疑是「真槍實彈」。據悉，李安原先要找「替身」代替梁朝偉出演激情戲，但是梁朝偉卻堅決要親自上陣。



據悉，李安原先要找「替身」代替梁朝偉出演激情戲，但是梁朝偉卻堅決要親自上陣。（《色，戒》劇照）

據悉，李安原先要找「替身」代替梁朝偉出演激情戲，但是梁朝偉卻堅決要親自上陣。（《色，戒》劇照）

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其實湯唯當年已有男友，她在2004年和男星田雨因為合作電影《警花燕子》戲假情真，熱戀了3年還論及婚嫁，但剛好李安邀請她飾演《色，戒》女主角，湯唯不可能放過這個好機會，雖然她和田雨都知道有大尺度，但電影上映後兩人仍分道揚鑣。

其實湯唯當年已有男友，她在2004年和男星田雨因為合作電影《警花燕子》戲假情真。（《警花燕子》劇照）

其實湯唯當年已有男友，她在2004年和男星田雨因為合作電影「警花燕子」戲假情真。（CFP）

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不少網友認為是田雨無法接受電影的大尺度，也有人認為是因為電影太轟動，湯唯名氣變太響亮，讓兩人的世界也出現變化，最後還是不得不分開。

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