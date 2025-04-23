黃子佼再被搜出586部未成年性影像　林心如怒斥：完全無法接受

黃子佼涉嫌持有2259部未成年性影像，並是偷拍論壇「創意私房」高級會員，一審判處8個月，併科罰金10萬元（台幣、下同），如今案件又有新的進度，台北地檢署清查黃子佼被扣案的硬碟，又發現586個性影像檔，多為小學女童擺M字腿露出隱私部位畫面，引發外界震怒，身為人母的林心如昨（22）日出席「MIKIMOTO」珠寶展記者會，談及此事氣喊：「完全沒辦法接受。」



黃子佼的硬碟藏586個性影像檔，多為小學女童擺M字腿露出隱私部位畫面，引發外界震怒。（CFP）

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黃子佼的硬碟再被搜出大量性影像，有12名少女受害，今再依無故持有未成年性影像等罪，將新增的犯罪事實追加起訴，併由台灣高等法院審理。林心如在活動上直言對兒少相關案件零容忍：

「我對於兒少零容忍，不管是性侵、家暴、虐待，還有非法的錄製影片，大家去購買，這些事情完全沒辦法接受。」



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至於曾合作戲劇《她們創業的那些鳥事》的宥勝，近日宣告復出演藝圈遭砲轟，又發聲明表示不再以「宥勝」的名義進行任何活動，林心如則說：

「我有看到他說要停止演藝活動，可能這樣大眾感受會好一點，因為這牽扯到犯罪的事情，我覺得要讓大眾有可以接受的處理方式。」



林心如22日出席「MIKIMOTO」珠寶展記者會。（TVBS授權使用／陳郁文攝）

林心如關注兒少議題，對於幼童被侵犯零容忍。（TVBS授權使用／陳郁文攝）

林心如認為宥勝暫停演藝活動，是給大眾一個交代。（TVBS授權使用／陳郁文攝）

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